FOTOS: Alcalde de Baruta dio detalles sobre nueva rotura de tuberías en El Cafetal

El alcalde de Baruta, Darwin González, informó este jueves, 4 de junio, que comenzaron los trabajos de reparación de una tubería averiada en el bulevar de El Cafetal, específicamente entre San Luis y la calle El Limón, con el objetivo de restablecer el funcionamiento adecuado del sistema.

A través de sus redes sociales, el mandatario municipal explicó que las labores se ejecutan en conjunto con Hidroven, luego de detectarse una rotura en una tubería de gran tamaño que afectaba la zona.

Según detalló, los equipos técnicos iniciaron las excavaciones y trabajos necesarios para atender la falla.

González precisó, que la reparación, contempla la sustitución de aproximadamente dos metros de tubería de 10 pulgadas de diámetro.

Asimismo, indicó que serán instaladas dos abrazaderas del mismo tamaño para reforzar la estructura y garantizar una solución más duradera al problema.

«No nos quedamos en el reporte, también solucionamos», expresó el alcalde en su publicación. Junto al anuncio, González compartió par de fotografías en las que se observa a cuadrillas de trabajadores realizando labores de recuperación en el lugar.

Las imágenes muestran maquinaria, excavaciones y personal desplegado para ejecutar las reparaciones, mientras las autoridades avanzan en la restitución de la infraestructura afectada en esta importante zona de El Cafetal.