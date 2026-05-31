Alcalde de Baruta dio más detalles sobre reparaciones en tubería de El Cafetal: ¿Cuándo comenzará a llegar el agua?

El alcalde del municipio Baruta, Darwin González, dio este domingo nuevos detalles sobre las reparaciones en la tubería matriz que sufrió una rotura el pasado viernes en la noche, señalando que los trabajos deberían terminar este 31 de mayo y, por consiguiente, el agua comenzará a llegar a los hogares desde la madrugada de este lunes.

«Baruteños, me encuentro en el bulevar para darles actualización de la reparación de la rotura de tubería a la altura de Santa Sofía. Hidroven ya puso la chapa interna en la tubería y falta poner la chapa externa para culminar con la reparación», reveló González en un video.

En ese sentido, precisó que esta tubería matriz «no solo surte a Baruta sino a gran parte del centro de Caracas». A continuación, la autoridad municipal dijo que esperan que las reparaciones «culminen el día de hoy (domingo) para comenzar con la presurización de la tubería y que el agua comience a llegar a sus casas a partir del lunes en la madrugada».

Por otro lado, el alcalde baruteño comentó que Fospuca se encuentra haciendo un baldeo en la zona para eliminar los sedimentos que quedaron en la vialidad. «Nosotros queremos que, una vez culmine, tenemos que reparar la vialidad y volver con un canal en sentido hacia Chuao», apuntó.

Finalmente, señaló que, una vez culminados los trabajos, el lunes harán que El Cafetal «tenga de nuevo su vialidad. Luego, nosotros como alcaldía procederemos con el asfaltado».

¡En vivo desde El Cafetal! Baruteños, me encuentro en el Boulevard para darles actualización de la reparación de la rotura de tubería a la altura de Santa Sofía.@HidrovenOficial ya puso la chapa interna en la tubería, y falta poner la chapa externa para culminar con la… pic.twitter.com/bRE5HQBqd1 — Darwin González (@darwingonzalezp) May 31, 2026

ROTURA PREVIA

La semana pasada la misma tubería registró una rotura en El Cafetal, pero en un tramo diferente. Los equipos de Hidroven ejecutaron las reparaciones correspondientes en esa oportunidad para subsanar el problema. Sin embargo, la intensa presión del agua provocó este nuevo colapso del sistema de distribución en la zona afectada.