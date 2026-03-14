Foro Penal ha confirmado la excarcelación de al menos 690 presos políticos desde el 8Ene

(EFE).- La ONG Foro Penal confirmó la excarcelación de al menos 690 presos políticos en Venezuela desde el pasado 8 de enero, cuando autoridades anunciaron la liberación de un «número importante» de personas, un proceso que ha continuado tras la aprobación de la Ley de Amnistía en febrero.

En una publicación en X, el director presidente de la organización, Alfredo Romero, dio a conocer la cifra, que tiene como fecha de corte este viernes hasta las 18:30 hora local (22:30 GMT).

Romero no desglosó el número, como suelen hacer las ONG al distinguir entre dos tipos de liberaciones: aquellas en las que los detenidos salen de prisión pero continúan sometidos a procesos judiciales y a medidas cautelares -como presentarse ante tribunales o no salir del país-, y los casos de libertad plena, cuando la persona queda sin cargos ni restricciones judiciales.

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Tampoco precisó la cifra de liberaciones otorgadas en el marco de la amnistía, ya que sus números incluyen a presos políticos excarcelados antes y después de que fuera aprobada la ley, impulsada por la mandataria encargada Delcy Rodríguez y aprobada por el Parlamento, controlado por el chavismo.

Foro Penal contabilizaba 508 presos políticos en Venezuela hasta el miércoles, aunque el Gobierno rechaza que haya detenidos por motivos políticos y afirma que enfrentan cargos por varios delitos.

El jueves, el Parlamento venezolano informó que un total de 7.727 personas han sido beneficiadas por la Ley de Amnistía. De ese total, 253 estaban detenidos y 7.474 tenían medidas cautelares.

La Ley de Amnistía, aprobada en febrero por el Legislativo, contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos. EFE