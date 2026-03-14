Venezuela

Familiares de presos políticos de Zona 7 levantaron su campamento tras más de 60 días de protesta

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Foto: Composición

Los familiares de presos políticos de Zona 7, la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), levantaron el viernes el campamento que mantenían a las afueras del centro de reclusión tras más de 60 días de lucha y firmeza, donde exigieron la liberación de cada uno de sus allegados.

Contents

De acuerdo con el periodista Seir Contreras, en ese recinto se liberaron solo a 43 personas. Además, allí permanecían recluidas 12 ciudadanos por el caso de los explosivos de Plaza Venezuela, que luego trasladaron a la cárcel de Yare.

Leer Más

bono
Lo que debes saber para ser beneficiario del Bono Navideño que otorga el chavismo
Revelan identidades de 25 implicados en la «promoción» del dólar paralelo, hubo detenidos en nueve estados
EN VIDEO: Retuvieron autobús y sancionaron al conductor que se viralizó por realizar maniobras temerarias en la Fajardo

A pesar de levantar el campamento en Zona 7, familiares dejaron clara su intención de continuar con la lucha. Es por ello que ahora se trasladarán a Yare para continuar con la causa y exigir libertad para los presos políticos.

LEA TAMBIÉN: VIDEO VIRAL: MARIO SILVA ANUNCIÓ «ALGUNOS CAMBIOS» EN SUS PROYECTOS, AHORA ESTARÁ MÁS EN LAS REDES SOCIALES

Cabe mencionar que en Boleíta, las madres y demás familiares instalaron cocinas y fuentes de electricidad improvisadas. Esto, con el fin de alimentarse y cargar celulares y así poder sostener la lucha que llevaron por dos meses.

Incluso, en Zona 7 se llevó a cabo una huelga de hambre en su momento. Posteriormente, esta se tuvo que cancelar debido al alarmante deterioro de algunas madres.

Igualmente, fue en ese mismo sitio donde se presentó el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, quien aseguró que en una semana «todos» estarían libres, algo que no ocurrió.

¿CUÁNTOS PRESOS POLÍTICOS HAN SALIDO DE LAS CÁRCELES?

De acuerdo con el más reciente balance de la ONG Foro Penal, se han excarcelado a 690 presos políticos en Venezuela desde el 8 de enero de 2026.

En su cuenta de la red social X (Twitter), su director, Alfredo Romero, señaló que la organización ha verificado estas liberaciones hasta las 6:30 p.m. del 13 de marzo, en medio del proceso de excarcelaciones registrado en el país en las últimas semanas.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Foro Penal confirmó la excarcelación de al menos ocho presos políticos militares
Foro Penal ha confirmado la excarcelación de al menos 690 presos políticos desde el 8Ene
Venezuela
Estados Unidos elevó la presión sobre el liderazgo de Irán al anunciar este viernes, 13 de marzo, una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que permita localizar o identificar actividades de altos dirigentes del régimen, incluido el ayatolá Mojtaba Khamenei, actual líder supremo de Irán.  
La millonaria recompensa que ofrece EEUU por información sobre el nuevo líder de Irán Mojtaba Khamenei, estaría gravemente «herido»
EEUU
VIDEO VIRAL: Mario Silva anunció «algunos cambios» en sus proyectos, ahora estará más en las redes sociales
Venezuela
casibomjojobet girişjojobetcasibom girişmarsbahis girişjojobet