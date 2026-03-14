Familiares de presos políticos de Zona 7 levantaron su campamento tras más de 60 días de protesta

Los familiares de presos políticos de Zona 7, la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), levantaron el viernes el campamento que mantenían a las afueras del centro de reclusión tras más de 60 días de lucha y firmeza, donde exigieron la liberación de cada uno de sus allegados.

De acuerdo con el periodista Seir Contreras, en ese recinto se liberaron solo a 43 personas. Además, allí permanecían recluidas 12 ciudadanos por el caso de los explosivos de Plaza Venezuela, que luego trasladaron a la cárcel de Yare.

A pesar de levantar el campamento en Zona 7, familiares dejaron clara su intención de continuar con la lucha. Es por ello que ahora se trasladarán a Yare para continuar con la causa y exigir libertad para los presos políticos.

Cabe mencionar que en Boleíta, las madres y demás familiares instalaron cocinas y fuentes de electricidad improvisadas. Esto, con el fin de alimentarse y cargar celulares y así poder sostener la lucha que llevaron por dos meses.

Incluso, en Zona 7 se llevó a cabo una huelga de hambre en su momento. Posteriormente, esta se tuvo que cancelar debido al alarmante deterioro de algunas madres.

Igualmente, fue en ese mismo sitio donde se presentó el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, quien aseguró que en una semana «todos» estarían libres, algo que no ocurrió.

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¿CUÁNTOS PRESOS POLÍTICOS HAN SALIDO DE LAS CÁRCELES?

De acuerdo con el más reciente balance de la ONG Foro Penal, se han excarcelado a 690 presos políticos en Venezuela desde el 8 de enero de 2026.

En su cuenta de la red social X (Twitter), su director, Alfredo Romero, señaló que la organización ha verificado estas liberaciones hasta las 6:30 p.m. del 13 de marzo, en medio del proceso de excarcelaciones registrado en el país en las últimas semanas.