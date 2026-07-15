Fondo marino venezolano registró cambios tras terremotos y debe ser investigado, este es el planteamiento de un experto

El devastador doble terremoto del pasado 24 generó severos daños en el país, dejando miles de fallecidos y cientos de edificios afectados. La magnitud de los sismos fue tal que desplazó la superficie terrestre y podría haber generado cambios en el fondo marino.

Este último punto fue señalado por el director de la Fundación Caribe Sur, José Ramón Delgado. Para el especialista, es crucial hacer investigaciones científicas para conocer los cambios generados en el mar por el doble terremoto.

En una entrevista en el programa A Tiempo de Unión Radio, Delgado alertó que el doble terremoto pudo originar desplazamientos en el fondo marino. Para conocer la magnitud de los cambios, sostuvo que se debe hacer un estudio especializado.

«Puede ser que el fondo marino se haya caído, haya aumentado el declive, o inclusive subido, pero hasta que no se estudie desde el punto de vista científico es muy difícil llegar a alguna conclusión para poder describir los cambios que ha habido debajo del mar», dijo.

CONSECUENCIAS DE LOS CAMBIOS

Aunque insistió en la necesidad de una investigación, Delgado señaló que los terremotos suelen generar cambios en el fondo oceánico. Específicamente, sospecha de modificaciones en la profundidad y el relieve marino.

Más allá del desplazamiento del fondo oceánico, el experto señaló que se daría un cambio en los oleajes y las corrientes marinas. «Esos cambios no pueden ser medidos si no existe una investigación científica», sentenció Delgado.

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De acuerdo a un estudio de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), el doble terremoto generó un desplazamiento de hasta 60 centímetros en algunas zonas. «Estas son las razones por las que los daños en Caracas y La Guaira fueron tan extremos», dijo Eric Fielding, geofísico del laboratorio JPL.

Hasta el martes, se contabilizaron 4.734 fallecidos por el doble terremoto, además de cientos de edificios afectados, de los que 190 colapsaron. A esto se suman 16.740 heridos y más de 20.000 damnificados, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.