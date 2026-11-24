La cuarta ronda de la Mesa de Diálogo entre la Asamblea Nacional de 2015 y el gobierno nacional llegó este lunes a su fin. Se alcanzaron acuerdos respecto a los medios de comunicación, reformas legales y partidos políticos.

Ambas delegaciones tuvieron esta tarde la última jornada del cuarto ciclo de diálogo en el Hotel Melía, en Caracas. Luego de varias horas de reunión, los jefes de cada bancada, Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez, presentaron un comunicado conjunto.

Se acordó la «actualización y regularización» de concesiones en el espectro radioeléctrico con los siguientes medios: ANTV, Radio Fe y Alegría, Globovisión, Venezolana de Televisión (VTV), Venevisión, Televen y «medios comunitarios».

Desde la Mesa de Diálogo instaron a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) «a revisar las medidas administrativas aplicadas en el sistema de televisión por suscripción, de acuerdo con el ordenamiento jurídico».

De igual forma, en el diálogo se alcanzó un acuerdo para la reforma de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, enfocada en las «definiciones y tipificaciones para que sean más taxativas».

Respecto al oro venezolano bloqueado en el Reino Unido, ambas partes acordaron «una ruta de trabajo que incluye reuniones con altos funcionarios del Reino Unido». No brindaron más detalles sobre este proceso.

DIÁLOGO SOBRE PARTIDOS Y EL ESEQUIBO

En la Mesa de Diálogo también acordaron una «consulta nacional con todas las organizaciones con fines políticos». El objetivo es avanzar en una reforma de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones.

Esta reforma enfocará en el «estatus» de las organizaciones políticas y un proceso de actualización «según cada caso». A esto se sumará el acceso a los medios de comunicación, el «fortalecimiento de la democracia interna de los partidos» y la creación de una «Defensoría de Garantías de Participación Política».

La Mesa de Diálogo anunció su incorporación al proceso de consulta para la reforma de la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. El acuerdo establece «despenalizar conductas», definiciones «claras» y un «cambio estructural del enfoque punitivo».

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Por otra parte, se alcanzó un acuerdo respecto a la Guayana Esequiba. «Reafirma su posición de defensa firme e indeclinable de nuestros derechos históricos y del carácter nulo del Laudo de París de 1899 y la vigencia del Acuerdo de Ginebra», apuntó.

Además de estos acuerdos, continuará el debate sobre la revisión de la Ley de Contraloría y Sistema de Control Fiscal. En la próxima sesión de la Asamblea Nacional, se iniciará una discusión sobre la Ley Orgánica Libertad Simón Bolívar contra el Bloqueo.

Respecto a la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Mesa de Diálogo calificó de «impecable» el proceso de postulaciones. «Reconoce el trabajo del Comité y del Consejo de Revisión», acotó.

Tras la lectura del comunicado, Jorge Rodríguez informó que la Mesa de Diálogo retomará las reuniones en diciembre. Sin embargo, no aclaró la fecha del encuentro o los temas que se tratarán en las próximas negociaciones.