La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este lunes una serie de medidas para impulsar la producción y venta de libros en el país, buscando simplificar la importación de mercancías y reducir los impuestos.

Rodríguez participó esta tarde en la clausura de la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven 2026). Durante su alocución en la Galería de Arte Nacional (GAN), dijo que integrantes del sector le hicieron tres peticiones, las cuales fueron aprobadas.

En primera instancia, Rodríguez informó de la eliminación del certificado del Comité de Comercio Exterior (Comex) para la importación de libros. Se trataba de una autorización o trámite imprescindible para importar o nacionalizar mercancías.

El segundo punto radicó en un plan de financiamiento «para editoriales e imprentas para la producción de libros». Rodríguez no brindó mayores detalles sobre el proceso para acceder a estos fondos o la procedencia de los recursos.

FIN DEL IVA

En último lugar, Rodríguez informó de la eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la producción nacional de libros. No brindó más detalles sobre la reducción de tributos en este tema.

#ÚLTIMAHORA | Delcy Rodríguez anunció la eliminación del certificado Comex para la importación de libros, un plan de financiamiento dirigido a editoriales e imprentas para la producción de libros y la eliminación del IVA para la producción nacional de libros. https://t.co/KrbmxeSRVy — Caraota Digital (@CaraotaDigital) November 23, 2026

Poco antes de los anuncios, Rodríguez encabezó la entrega del Premio Nacional de Historia 2025 – 2026. De igual forma, anunció la convocatoria de postulaciones para el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos.

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Rodríguez pidió promover la lectura, el pensamiento crítico y el patrimonio documental, destacando el valor de la Filven 2026, un evento que contó con más de 600 actividades, decenas de editoriales, foros y presentaciones de libros.

Los anuncios de Rodríguez para la importación y producción de libros se dio unos meses después de la aprobación de la Ley de Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos, que busca simplificar los procesos en distintos entes públicos.