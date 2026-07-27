Filtraron video dentro de uno de los edificios derrumbados en La Guaira: Hombre pidió ayuda para sacar a su hija

Un hombre está pidiendo ayuda para sacar el cuerpo de su hija de 18 años y sus compañeros de trabajo, quienes quedaron tapiados en el edificio Catia II en La Guaira.

Jonathan Barrios señaló que necesitan herramientas y recursos especializados para sacar a su hija Nicole y a sus compañeros de manera segura.

«Ella se encuentra tapiada, acá en este lugar junto con cuatro compañeros de trabajo. Por favor les pido la ayuda para que me suministren la maquinaria necesaria, el apoyo humano, para poder apuntalar acá y que me ayuden a despejar todas esas paredes porque no cuento con los recursos para eso», señaló al medio colombiano La FM que pudo ingresar dentro de uno de los edificios derrumbados en La Guaira.

#Internacional | La FM ingresó a uno de los edificios derrumbados por los terremotos en La Guaira, Venezuela. Jonathan encontró el cuerpo de su hija, Nicole, pero no tiene cómo sacarlo. pic.twitter.com/u9nteGGVqh — La FM (@lafm) July 25, 2026

«Es muy doloroso, ya tenemos un mes en esto y ya la capacidad mental está al borde, al límite. Pido la ayuda por favor para sacar a mi hija, sus compañeros de trabajo, hay otras personas acá que estaban viendo el juego ese día. Son varios cadáveres que están acá y no podemos permitir que se queden allí», añadió.

En esta línea, indicó que podría haber más de 10 cuerpos tapiados.

«Del trabajo hay tres, un propietario y habría otras cinco o seis personas más viendo el juego. Pido el apoyo de todos para sacar a los muchachos de allí», apuntó.