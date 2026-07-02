Filtraron nuevo video de los terremotos del 24Jun: Así colapsó un edificio en La Guaira

En redes sociales filtraron nuevas imágenes de los devastadores terremotos que se registraron en La Guaira el pasado 24 de junio.

Una cámara de seguridad capturó el momento exacto en que el edificio Los Molinos, ubicado en la urbanización Caribe en La Guaira, colapsó por completo en cuestión de segundos.

#IMPACTANTE El edificio Los Molinos , Urb. Caribe, La Guaira, en el momento de su caida; camara de seguridad de la casa de un vecino.#Venezuela #TerremotoVE pic.twitter.com/TVWOexsN8Q — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) July 2, 2026

Vale recordar que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que 855 edificaciones resultaron dañadas en todo el país.

Destacó que de esta cifra, 189 se colapsaron de forma total y precisamente 158 estaban en La Guaira.

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Además, apuntó que 666 edificaciones se dañaron muy gravemente o colapsaron de forma parcial.

De igual forma, este miércoles anunció que subió a 2.295 la cifra de personas fallecidas por los terremotos en Venezuela.

En ese sentido, acotó que van 11.267 heridos y 12.841 damnificados. También destacó que se han rescatado 6.461 personas desde que ocurrieron los movimientos telúricos y aseguró que «insistiremos en seguir buscando a personas con vida».

«Los afectados entre aquellas personas que recibieron alguna afectación física o psicológica directa, o que perdieron su vivienda o que tienen su vivienda severamente afectada, el total asciende a 24.403 personas», dijo.

Resaltó que han atendido a 81.589 familias, se han distribuido 8.893.000 kilos de alimentos, y se han entregado 27.714 bolsas de comida de manera directa», afirmó.