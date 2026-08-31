Fedecámaras propuso canalizar con el sector privado la ayuda internacional que ingresó tras los sismos de junio

La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), elaboró el informe “Panorama Edición Especial: Impacto de los Terremotos del 24 de junio”. Allí, los empresarios propusieron que los recursos que ingresan al país a través de la ayuda internacional para atender la emergencia generada por los sismos de junio se canalicen coordinadamente con el sector privado.

La idea es que los recursos se usen en la “reactivación económica real” del país, señala el escrito reseñado por Banca y Negocios.

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En el texto, publicado en la página web, el gremio destaca que el país ha recibido recursos de la comunidad internacional y organismos multilaterales, con la finalidad de enfrentar la emergencia.

“La movilización de recursos por parte de la comunidad internacional ya supera los 240 millones de dólares para atender la emergencia. El Plan de Respuesta Humanitaria 2026 de Naciones Unidas expandió su presupuesto global para el país a 931 millones de dólares tras incorporar un adendum de urgencia por 299 millones de dólares exclusivo para la crisis sísmica”, detalla.

Tomando en cuenta estas cifras, los empresarios sostienen que “la consolidación de esta arquitectura financiera internacional es de gran importancia”. Sin embargo, señala que dada esta entrada de recursos y para que garanticen “la reactivación económica real”, se requieren coordinaciones directas con el sector empresarial local.

“Solo mediante alianzas estratégicas con el tejido productivo nacional se podrá garantizar la eficiencia logística de la reconstrucción”, dice. Y Agrega que esto permitirá “que la asistencia humanitaria absorba el shock social mientras las empresas concentran sus esfuerzos en recuperar la continuidad operativa y la sostenibilidad de los negocios en las zonas afectadas”.

RÁPIDA RESPUESTA

Por otro lado, el informe destacó que la rapidez con la que actuó la comunidad internacional con el envío de fondos es “un factor clave para coordinar los esfuerzos de asistencia en las regiones afectadas”.

“Los mecanismos de coordinación de las Naciones Unidas registraron un total de 104 contribuciones internacionales provenientes de 40 países y organizaciones globales (OCHA, 2026). Este esfuerzo conjunto se tradujo en el ingreso al territorio nacional de aproximadamente 3.672 toneladas métricas de asistencia humanitaria, distribuidas prioritariamente en insumos médicos, cargamentos de alimentos, equipos de refugio temporal y sistemas de potabilización de agua”.

CONCLUSIONES Y ALERTAS

Fedecámaras sacó conclusiones y emitió alertas, asegurando que “el sismo provoca una desaceleración del crecimiento más que un decrecimiento absoluto. Se plantean tres rutas: un escenario favorable (5% – 8%) impulsado por financiamiento internacional rápido. Un escenario base (4% – 5%) con restitución gradual de servicios. Y un escenario pesimista (1% – 2%) debido a la falta de recursos y fragmentación institucional”.

Asimismo, advirtieron “que intentar financiar la reconstrucción mediante mayores presiones fiscales o emisión monetaria del Banco Central dispararía la inflación y desestabilizaría el mercado cambiario”.

Por ello, plantearon que la disciplina fiscal sea vista «como un requisito indispensable para la sostenibilidad».

«El estudio de antecedentes muestra que la recuperación no depende solo de reponer lo perdido. También de la resiliencia institucional, el diseño de políticas que fomenten la renovación tecnológica y el fortalecimiento del capital social mediante la coordinación entre el gobierno y los agentes locales», sentenció el gremio empresarial. Para leer el informe ingrese en el siguiente link.

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