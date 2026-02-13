Venezuela

EN VIDEOS: Familiares de presos políticos se encadenaron en Zona 7 para exigir que se cumpla el plazo dado por Jorge Rodríguez

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
presos

Familiares de presos políticos en Zona 7 se encadenaron para exigir que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, cumpla con su promesa de que todos queden en libertad a más tardar este viernes.

El pasado 6 de febrero, Rodríguez visitó el campamento de familiares en Caracas donde les hizo esta promesa. Durante la noche, los familiares denunciaron una fuerte presencia policial, lo cual interpretaron como un acto de hostigamiento destinado a mermar la manifestación pacífica de las víctimas.

«Este sería el segundo anuncio sobre una supuesta liberación total de presos políticos realizado por el vocero oficialista desde el pasado 8 de enero, fecha en la que los familiares se apostaron en las inmediaciones de los centros de reclusión para vigilar el proceso de excarcelaciones y esperar la libertad de sus seres queridos», indicó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

LEA TAMBIÉN: PUBLICARON LA PRIMERA FOTO DE FREDDY SUPERLANO CON GRILLETE ELECTRÓNICO, SE SUMA A GUANIPA Y PERKINS ROCHA

«Ya estamos cansados, toda la familia está agotada, enfermos, estamos sedientos, estamos ya desesperados porque no tenemos respuestas y porque no han liberado ni uno solo de nuestros presos políticos», señaló a EFE Yessy Orozo, hija del exdiputado Fernando Orozco detenido en ese comando.

Mientras tanto, Petra Vera, otra familiar señaló: «Es hora de hablar con la verdad, es hora de no burlarse del pueblo, es hora de no burlarse del dolor de los familiares y de los presos políticos que son inocentes».

