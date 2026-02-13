EN VIDEOS: Familiares de presos políticos se encadenaron en Zona 7 para exigir que se cumpla el plazo dado por Jorge Rodríguez

Familiares de presos políticos en Zona 7 se encadenaron para exigir que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, cumpla con su promesa de que todos queden en libertad a más tardar este viernes.

El pasado 6 de febrero, Rodríguez visitó el campamento de familiares en Caracas donde les hizo esta promesa. Durante la noche, los familiares denunciaron una fuerte presencia policial, lo cual interpretaron como un acto de hostigamiento destinado a mermar la manifestación pacífica de las víctimas.

ENCADENADAS POR LA LIBERTAD | Madres y familiares amanecen encadenados en Zona 7 exigiendo que el presidente de la Asamblea Nacional cumpla su promesa Al vencerse el plazo prometido por Jorge Rodríguez el pasado viernes #6Feb, cuando visitó el campamento de familiares en… pic.twitter.com/23BihxgU7S — Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) February 13, 2026

«Este sería el segundo anuncio sobre una supuesta liberación total de presos políticos realizado por el vocero oficialista desde el pasado 8 de enero, fecha en la que los familiares se apostaron en las inmediaciones de los centros de reclusión para vigilar el proceso de excarcelaciones y esperar la libertad de sus seres queridos», indicó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

Desde la madrugada de este 13 de febrero se registra un despliegue policial de motorizados y efectivos antimotines frente al centro de tortura de Zona 7, donde los familiares de presos políticos decidieron encadenarse para exigir la liberación inmediata de todos los inocentes que… pic.twitter.com/LtDjLo6xKn — Walter Molina (@WalterVMG) February 13, 2026

«Ya estamos cansados, toda la familia está agotada, enfermos, estamos sedientos, estamos ya desesperados porque no tenemos respuestas y porque no han liberado ni uno solo de nuestros presos políticos», señaló a EFE Yessy Orozo, hija del exdiputado Fernando Orozco detenido en ese comando.

#URGENTE | 🚨ASÍ SE ENCUENTRAN LAS MADRES ENCADENADAS EN ZONA 7. Más de un mes ha pasado desde que se anunciaron las excarcelaciones y las madres de Zona 7 siguen esperando sin respuestas. ¡LA LIBERTAD DE TODOS ES URGENTE!

¡TIENEN QUE SER TODOS!#QueSeanTodos… pic.twitter.com/8WNE3sE4Da — Realidad Helicoide (@RHelicoide) February 13, 2026

Mientras tanto, Petra Vera, otra familiar señaló: «Es hora de hablar con la verdad, es hora de no burlarse del pueblo, es hora de no burlarse del dolor de los familiares y de los presos políticos que son inocentes».