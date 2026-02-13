Publicaron la primera foto de Freddy Superlano con grillete electrónico, se suma a Guanipa y Perkins Rocha

Tras su excarcelación, el dirigente político Freddy Superlano deberá llevar un grillete electrónico en su tobillo, así como otros opositores en Venezuela.

La imagen fue publicada por su esposa Aurora Superlano en redes sociales, mientras él jugaba con sus hijas.

«Soñé durante 18 meses con este momento y aún no logro creerlo. Tenernos nuevamente en casa es algo que todavía no puedo poner en palabras. Sé que aún nos queda camino por recorrer, mucho por sanar y superar, pero hoy estamos juntos. Y de la mano de Dios», acotó.

Superlano se suma así al abogado y activista opositor Perkins Rocha y al político Juan Pablo Guanipa, quienes tienen un grillete electrónico que les impide abandonar su domicilio ya que deben cumplir prisión domiciliaria.

LA LIBERACIÓN DE FREDDY SUPERLANO

Freddy Superlano fue excarcelado esta semana y pudo reencontrarse con su familia luego de 18 meses privado de libertad por motivos políticos.

«Podemos confirmar que nuestro coordinador político nacional Freddy Superlano ha sido excarcelado. Esto acaba con 18 meses de injusticia contra él, su familia y todos quienes lo queremos. Barinas te espera, hermano. Te extrañábamos y no dejamos de luchar ni un día por ti. ¡Bienvenido a la libertad!», acotó Voluntad Popular.

Asimismo, compartió la publicación con un video del momento en el que Superlano se reencontró con su esposa e hijas, con quienes se dio un emotivo abrazo.

La detención de Superlano ocurrió el 30 de julio de 2024 luego de convertirse en uno de los principales aliados de María Corina Machado en su lucha por una transición democrática en Venezuela. Desde entonces, su esposa Aurora Silva denunció que lo mantuvieron aislado durante la mayor parte de ese tiempo.