Venezuela

VIDEO VIRAL: Mario Silva anunció «algunos cambios» en sus proyectos, ahora estará más en las redes sociales

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
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El político oficialista Mario Silva confirmó el jueves el fin de su etapa en el medio Venezuela News, a la vez que confirmó que su programa La Hojilla se vio reducido en la parrilla de Venezolana de Televisión (VTV).

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Silva publicó un video en su cuenta de X (Twitter), en donde informó de «algunos cambios» en sus proyectos. Aunque continuará con La Hojilla, subrayó que ahora va «salir por las redes a multiplicar lo que tenemos que hacer».

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«Al filo de la medianoche va a salir por redes esta semana. Yo les envío desde acá un saludo y les agradezco. Casi dos años, 96 programas, hicimos en Venezuela News, pero esta vez solo saldremos por las redes, no por Venezuela News», explicó.

Igualmente, Silva reconoció que «espera» que la Radio Nacional de Venezuela (RNV) transmita su programa a las 10 de la noche los domingos. «Si no nos trasmiten, bueno, seguiremos por las redes. Eso no es ningún problema», acotó.

SILVA SOBRE LA HOJILLA

Por otra parte, Silva informó que «hubo una organización de la parrilla» de VTV y La Hojilla se vio afectada. «Nosotros quedamos con una hora», indicó el político, de manera que el programa se vio reducido a la mitad de su duración previa.

«Tenemos una opción y la opción siempre son las redes. Nos reservamos el derecho de hacer La Hojilla en redes por lo menos una hora, hora y media, en el transcurso de la semana», indicó Silva.

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El presentador sostuvo que busca «emitir nuestra opinión siempre consecuente», pero debía hacer la «observación» de lo ocurrido con sus programas. «Creemos que es necesario tener comunicación directa con nuestro pueblo», concluyó.

Silva retomó La Hojilla en septiembre de 2025, luego de una pausa de casi siete meses. Igualmente, el programa estuvo fuera del aire por casi dos años, entre 2013 y 2015.

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