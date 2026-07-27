Fallecidos, heridos y damnificados: El duro golpe de los terremotos al gremio de enfermería, según cifras oficiales

Miles de personas perdieron la vida en el devastador doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio. A un mes de la tragedia, siguen trascendiendo detalles y datos sobre los afectados.

Uno de los sectores afectados en el doble terremoto fue el sector salud. Según la Federación de Colegios Profesionales de Enfermería de Venezuela, nueve enfermeros perdieron la vida en La Guaira durante el terremoto.

La Comisión de Investigación y Documentación del organismo evaluó los daños del terremoto y ofreció el balance de sus víctimas. Además de los fallecidos, registraron 114 enfermeros heridos y 48 damnificados.

De acuerdo a un reporte de Unión Radio, la Federación consultó con 749 profesionales de los 1.300 afiliados en La Guaira. En tal sentido, es posible que desde el sector se ofrezca un nuevo balance más adelante.

ATENCIÓN A AFECTADOS

Julio García, presidente del Colegio de Enfermeros de Carabobo, afirmó que los afectados se incorporarán a sus centros de trabajo. Sin embargo, la adaptación dependerá el apoyo psicológico y la reorganización a jornadas rotativas flexibles.

Por su parte, vicepresidente de la Federación de Colegios Profesionales de Enfermería, Nelson López, afirmó que desde el gremio continuarán ayudando a los especialistas que se vieron afectados en el doble terremoto.

Desde el gremio de enfermería, solicitaron insumos médicos y de alimentos en las zonas críticas. Mientras tanto, insistieron en la necesidad de hacer evaluaciones de ingeniería estructural y solicitaron la reubicación del personal de salud en caso de ser necesario.

Hasta el viernes, se contabilizaron 5.546 fallecidos por el doble terremoto, además de cientos de edificios afectados, de los que 190 colapsaron. A esto se suman 16.740 heridos y más de 20.000 damnificados, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.