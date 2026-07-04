Extienden restricciones en el Aeropuerto de Maiquetía: Vuelos internacionales seguirán llegando a estas ciudades

El Aeropuerto Internacional de Maiquetía, ubicado en La Guaira, sufrió graves daños en el doble terremoto del pasado 24 de junio. Ante este escenario, las autoridades optaron por desviar vuelos comerciales hacia otras terminales regionales.

Venezuela extendió hasta el 9 de julio la restricción de operaciones comerciales con el aeropuerto de Maiquetía. A pesar de esta suspensión, los vuelos siguen llegando a otras ciudades.

«Valencia está recibiendo los vuelos comerciales de pasajeros, mientras que Maiquetía, con la pista que habilitaron, la 10R28L, está recibiendo los vuelos humanitarios», explicó el abogado aeronáutico, Rodolfo Ruiz, a El Nacional.

El especialista aclaró que, pese a que Venezuela emitió una Notam sobre Maiquetía, los vuelos comerciales y humanitarios siguen operativos en el país. Además de Valencia, los aviones se desviaron hacia los aeropuertos de Barcelona y Maracaibo.

«Todo va a depender de los servicios especializados aeroportuarios que el aeropuerto pueda brindar. No es solo la pista o el terminal; es saber si hay servicios de mantenimiento certificados para las aeronaves que van a operar», señaló.

AEROPUERTO DE MAIQUETÍA

Mientras que los vuelos internacionales se desvían a otras terminales, las autoridades avanzan en las labores de reparación en el Aeropuerto de Maiquetía, el cual tiene prioridad por su impacto económico.

«Por la importancia que reviste el Aeropuerto Internacional de Maiquetía y por la cantidad de empleos que genera en el estado La Guaira, se le va a dar prioridad absoluta a restablecer las operaciones», expuso Ruiz.

El abogado consideró que la pronta reparación de la pista de Maiquetía «es una señal de cara a lo que podría ser el futuro inmediato del aeropuerto». «A nivel de terminal es más fácil, puesto que no se pone en peligro la seguridad de las operaciones», acotó.

Hasta el viernes, se han contabilizado 2.645 fallecidos por los terremotos, de acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. A esto se suman 12.400 heridos y más de 6.000 personas rescatadas, aunque no brindó una cifra oficial de desaparecidos.