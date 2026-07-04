EN VIDEOS | Apareció el ‘Topo de La Guaira’ tras 48 horas sin saberse su paradero: «Aquí estoy para seguir luchando»

El voluntario Wilmer Antonio Cruz, conocido como el Topo de La Guaira, fue localizado en la tarde de este viernes, luego de pasar más de 48 horas desaparecido tras colaborar en las labores de búsqueda y criticar la respuesta gubernamental.

En redes sociales circuló un video de Cruz siendo recibido por sus vecinos y seres queridos. «Apareció el Topo. Así es que es», dijo una mujer, mientras que el voluntario camina entre las escaleras de un sector popular.

«Gracias mi gente. Aquí estoy para seguir luchando», dijo Cruz en otro de los videos. El hombre parece estar bien de salud, aunque no brindó mayores detalles sobre las 48 horas en que estuvo desaparecido.

Oscar Murillo, director de Provea, confirmó a la periodista Carla Angola que Cruz fue excarcelado. Sin embargo, precisó que recibió la libertad con medidas cautelares, puesto que las autoridades lo acusaron de un presunto hurto.

#3Jul | Apareció ‘El topo de la Guaira’ sano y salvo, se encontraba desaparecido desde la noche del pasado miércoles. Poco antes había hecho críticas a la respuesta gubernamental al devastador doble terremoto. Video: Cortesía pic.twitter.com/AovhOFZcGB — Caraota Digital (@CaraotaDigital) July 4, 2026



Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre el caso de Cruz. Ni el voluntario ni su entorno han relevado qué organismo lo detuvo o su centro de reclusión, aunque reportes extraoficiales apuntaban a que estaba en El Helicoide.

Cruz, quien sacó a decenas de sobrevivientes y cuerpos de los escombros, estuvo desaparecido desde la noche del miércoles. Poco antes, hizo críticas a la respuesta gubernamental al devastador doble terremoto en La Guaira.

LA DESAPARICIÓN DE CRUZ

De acuerdo a Provea, Cruz hacía labores de rescate en el edificio OPP 26, en Caraballeda, cerca de las 4 de la tarde. Junto a otros voluntarios, necesitaban de una herramienta para continuar con la búsqueda.

Cruz habría sido abordado por «una comisión de funcionarios vestidos de negro, sin identificación visible, se identificó verbalmente como parte de la Dirección de Investigaciones Penales (DIP)» de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

«Con la excusa de entregarle un martillo neumático para continuar la búsqueda de cuerpos y sobrevivientes, se lo llevaron sin mediar palabra. Desde entonces, sus familiares no han tenido comunicación con él y desconocen su paradero», apuntó Provea.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN IMÁGENES: COLAPSÓ PARCIALMENTE EL COLEGIO SAN JUDAS TADEO DE LA PASTORA TRAS NUEVE DÍAS DEL DOBLE TERREMOTO

ATENCIÓN: Recibimos denuncia de familiares de Wilmer Cruz, voluntario rescatista en la tragedia de La Guaira. Alertamos sobre posible desaparición forzada y detención arbitraria. Wilmer realizaba labores de rescate el 1Jul, cerca de las 4PM, en un edificio de la GMVV (OPPPE 26)… pic.twitter.com/PXi2WiTJ8c — PROVEA (@_Provea) July 3, 2026



Desde la ONG, instaron al Ministerio Público a poner en marcha «investigación penal transparente y expedita». «Exigimos a las autoridades informar del paradero de Wilmer Cruz y garantizar su integridad física», concluyó.

«La incomunicación y desconocimiento del paradero de una persona tras su detención por parte de funcionarios del Estado, sin registro oficial ni información alguna a sus familiares, podría constituir la presunta comisión del delito de desaparición forzada e inclusive de posible detención arbitraria», acotó Provea.

Hasta el jueves, se han contabilizado 2.645 fallecidos por los terremotos, de acuerdo a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. A esto se suman 12.400 heridos y más de 6.000 personas rescatadas, aunque no brindó una cifra oficial de desaparecidos.