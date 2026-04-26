Experto financiero reveló cuál debe ser la prioridad económica en el país para recuperar el poder adquisitivo

El analista financiero, Asdrúbal Oliveros, afirmó que la prioridad económica en Venezuela tiene que ser reducir la inflación, al ser el principal obstáculo para recuperar el poder adquisitivo de los ciudadanos.

En un video subido a su perfil de Instagram, Oliveros subrayó que controlar este índice resulta vital si se desea elevar el consumo. Del mismo modo, analizó las cifras del Banco Central correspondientes al pasado mes de marzo.

En su relato, los datos oficiales exponen una realidad financiera bastante intrincada para el cierre del tercer mes del año actual. En ese sentido, indicó que la variación de precios mensual en bolívares alcanzó un 13%, mientras que el acumulado del trimestre escaló hasta el 72%.

Oliveros reveló que el indicador anualizado, que mide los últimos doce meses, trepó hasta un alarmante 650%. Ante esta situación, tildó este porcentaje como un panorama «muy grave» que requiere atención inmediata de los entes responsables.

OLIVEROS ALERTA SOBRE LA HIPERINFLACIÓN

Estas métricas, comentó, sitúan a la nación otra vez bajo la sombra de la hiperinflación. El experto considera que el Estado debe implementar políticas de ajuste macroeconómico con carácter de máxima urgencia.

«Es urgente y perentorio que las autoridades actúen y presenten un plan económico que permita reducir con rapidez la inflación», sentenció Oliveros. Igualmente, vinculó el alza constante de costos con el deterioro de la vida ciudadana.

La escalada de precios actúa hoy como el adversario principal de las mejoras en los salarios y el crecimiento empresarial, añadió. El experto insistió en que cualquier estrategia económica sólida debe tener como eje central la reducción de la inflación.