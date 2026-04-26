VIDEO: Benigno Alarcón explicó las condiciones que debe cumplir el sistema de justicia para generar confianza en la población

El abogado y analista político, Benigno Alarcón, opinó este domingo que para que los venezolanos vuelvan a tener confianza en el sistema de justicia del país, este debe ser totalmente imparcial e independiente del gobierno.

En el programa Abriendo Puertas de Venevisión, Alarcón precisó: «Tenemos que tener un sistema judicial imparcial totalmente independiente del gobierno».

Desde su perspectiva, el proceso que se ve actualmente en la nación es uno «tutelado desde los Estados Unidos». Por lo anterior, consideró que «no podemos ser ingenuos en pensar que este proceso va a ser distinto a los anteriores».

«Va a depender en buena medida del nivel de tutelado que ejerza Estados Unidos sobre este proceso», pronosticó.

¿Qué hay que hacer para que los venezolanos como un todo crean en su sistema de Justicia? "Tenemos que tener un sistema judicial imparcial totalmente independiente del gobierno… El proceso que estamos viviendo en Venezuela es un proceso tutelado desde los Estados Unidos y… pic.twitter.com/Ojp5VoRirk — Margarita Oropeza (@moropeza_vv) April 26, 2026

¿SE ESTÁ EN TRANSICIÓN?

Por otra parte, Benigno Alarcón señaló que actualmente el país no está en un proceso de transición. Sin embargo, se mostró confiado en que sí se irá a ese terreno, el cual consideró «inevitable».

«Yo creo que es inevitable. Lo que no puedo es ponerle fecha… No estamos en un proceso de transición, pero vamos hacia un proceso de transición política en Venezuela. Yo creo que quienes actualmente gobiernan el país en Venezuela tienen una gran oportunidad en las manos de que ese proceso de transición llegue a un final feliz para todos, incluidos los que hoy son gobierno y posiblemente mañana van a ser oposición», acotó.

Ante ese escenario, el experto dijo que se debe evitar «a toda costa las decisiones equivocadas de hoy para mantenerse en el poder, por las buenas o por las malas… haciendo imposible la reconciliación del país».

NOMBRAMIENTOS EN LA FISCALÍA Y DEFENSORÍA

Alarcón también se refirió a los recientes nombramientos en la Fiscalía y Defensoría del Pueblo. Sobre ello, afirmó que «pareciera que el Gobierno tomó la decisión que quería tomar, independientemente de las postulaciones que había».

«Pareciera que aquí, de alguna manera, operan otros factores. Podemos tener una repetición de la historia, porque mientras por un lado se busca reinstitucionalización para poner esas instituciones al servicio del Estado y no del gobierno, el Gobierno hace su tarea y trata de controlar el proceso», puntualizó.