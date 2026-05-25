Excarcelado coordinador de Vente en Barinas: «Se le otorgó una libertad condicionada bajo régimen de presentación»

El coordinador de activismo de Vente Venezuela en el estado Barinas, Yoel Sucre, fue excarcelado en la tarde de este lunes, luego de pasar el fin de semana detenido, según la ONG Fundación de Derechos Humanos Los Llanos (Fundehullan).

Sucre fue presentado ante los tribunales en la localidad de San Fernando de Apure, en el estado homónimo. A pesar de que fue excarcelado, el dirigente municipal quedó bajo medidas cautelares, no con libertad plena.

«Se le otorgó una libertad condicionada bajo régimen de presentación cada 30 días ante los tribunales. Aunque vuelve con su familia, el proceso en su contra continúa», detalló Fundehullan en sus redes sociales.

La ONG, al igual que otras organizaciones políticas y civiles, instó a las autoridades a no procesar judicialmente a Sucre. «¡Exigimos su libertad plena y el cese de la persecución política!», indicó.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Excarcelado Yoel Sucre, coordinador de @VenteVenezuela en Barinas. Se le otorgó una libertad condicionada bajo régimen de presentación cada 30 días ante los tribunales. Aunque vuelve con su familia, el proceso en su contra continúa. ¡Exigimos su libertad plena… pic.twitter.com/W7vnXeLtS2 — Fundehullan Vzla (@FundehullanVzla) May 25, 2026



Este fin de semana, Fundehullan afirmó que Sucre sería imputado por los delitos de incitación al odio y terrorismo. Sin embargo, se desconoce oficialmente cuáles son los cargos contra el dirigente opositor.

DETENCIÓN DE SUCRE

Yoel Sucre fue retenido en por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en un punto de control ubicado en Bruzual, en los límites entre los estados Apure y Barinas. Luego fue trasladado a San Fernando de Apure.

Vente Venezuela y organizaciones defensoras de derechos humanos afirman que las acusaciones contra Sucre son falsas. Además, recuerdan que el dirigente tuvo una causa judicial en el pasado, pero fue el caso fue sobreseído por la Ley de Amnistía.

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🚨 ¡ALERTA 🚨

Van más de 18 horas de la detención arbitraria de Yoel Sucre, coordinador de @VenteVenezuela en Barinas. Fue retenido por la GNB en un punto de control en Bruzual (límites Apure-Barinas) y trasladado esposado a Mantecal. Pretenden presentarlo bajo graves… pic.twitter.com/knRTKgNScR — Fundehullan Vzla (@FundehullanVzla) May 23, 2026



La detención de Sucre ocurrió en medio de un proceso de excarcelación de presos políticos. Aunque cientos de personas han sido liberadas en los últimos meses, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón estima que todavía hay más de 600 personas privadas de libertad por motivos políticos.