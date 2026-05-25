Angustia, dolor e incertidumbre: Las madres de los presos políticos que han muerto en el país

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón informó que cinco madres de presos políticos han muerto desde noviembre de 2025 hasta el mes de mayo de este año en el país.

«La privación de libertad por motivos políticos en Venezuela ha dejado de ser únicamente una vulneración de derechos fundamentales para convertirse en un mecanismo de castigo extendido, cuyo impacto más devastador recae sobre el núcleo familiar», señaló la ONG en su página web.

Asimismo, apuntó que han muerto bajo el peso de la ausencia, la angustia y la negación de justicia hacia sus hijos.

La ONG destacó que las causas de estos decesos, que transitan entre infartos, accidentes cerebrovasculares y complicaciones agudas, «son el reflejo clínico de un duelo prolongado, de la vigilia constante ante centros penitenciarios y de la desolación que produce la falta de respuestas oficiales».

«Resulta particularmente intolerable que este daño irreversible ocurra en un contexto donde el Estado sostiene un discurso de normalización y transición. No existe arquitectura legal, ni justificación política, ni premisa moral que valide la prolongación de este calvario. La muerte de una madre esperando el regreso de un hijo no es un ‘daño colateral’; es la evidencia fehaciente de una falla institucional absoluta», apuntó.

LAS MADRES DE LOS PRESOS POLÍTICOS QUE HAN MUERTO

Omaira Navas, madre de Ramón Centeno

Su hijo fue detenido el 2 de febrero de 2022 bajo acusaciones penales infundadas tras realizar una entrevista periodística, sufriendo un grave deterioro de salud en reclusión.

Tras una incansable lucha familiar, Ramón fue excarcelado el 14 de enero de 2026. Apenas trece días después de lograr ver a su hijo en libertad, el desgaste acumulado se manifestó clínicamente: Omaira Navas falleció el 27 de enero de 2026 a causa de un accidente cerebrovascular (ACV).

Carmen Teresa Dávila de Yéspica, madre de Jorge Yéspica

Su hijo fue privado de libertad el 1 de noviembre de 2024 tras manifestar disidencia política a través de redes sociales, permaneciendo más de un año en el Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón) bajo condiciones de aislamiento.

Jorge fue liberado bajo medidas cautelares en enero de 2026. Su madre, de cerca de 90 años de edad y con una salud severamente debilitada por la angustia del proceso, falleció el 4 de febrero de 2026 en un centro hospitalario de Aragua debido a una insuficiencia respiratoria aguda derivada de un tromboembolismo pulmonar, presuntamente sin haber llegado a conocer la noticia de la liberación de su hijo.

Yarelis Salas, madre de Kevin Orozco

Su hijo fue detenido en el contexto de las protestas postelectorales de 2024 y recluido por más de un año. Yarelis lideró activamente múltiples vigilias e iniciativas de exigencia pública a las puertas del penal de Tocorón.

El esfuerzo físico y la presión emocional sostenida provocaron su deceso a causa de un infarto fulminante en enero de 2026; solo unos días después de su fallecimiento, el 25 de enero de 2026, las autoridades procedieron a la excarcelación de Kevin.

Yenny Barrios, madre de Diego Sierralta

Su hijo fue detenido el 22 de enero de 2025 por cuerpos policiales cuando intentaba conseguir parches de fentanilo para paliar los dolores de la enfermedad oncológica de su madre, siendo falsamente acusado de delitos de narcotráfico.

Diego fue liberado en noviembre de 2025 tras una intensa presión pública. Su madre, cuyo cuadro clínico se agravó aceleradamente ante la falta de cuidados de su hijo y la angustia de su reclusión, falleció el 5 de noviembre de 2025 a causa de un linfoma no Hodgkin.

Carmen Teresa Navas, madre de Víctor Quero Navas

Su hijo de 51 años fue detenido el 1 de enero de 2025. Y sometido a una condición de desaparición forzada que se extendió por más de 17 meses, según reportes de la organización.

Carmen Teresa Navas de 82 años, su madre, exigió repetidamente una fe de vida sin respuesta oficial. El Ministerio de Servicios Penitenciarios anunció el 7 de mayo de 2026 el deceso de Víctor bajo custodia del Estado. Y argumentando que falleció el 24 de julio de 2025.

Tan solo un día antes de este comunicado, Navas fue informada sobre la negación del beneficio de la amnistía para su hijo.

Tras reconocer el cuerpo de su hijo fallecido en prisión, Carmen Navas murió diez días después. Precisamente el 17 de mayo de 2026, a los 82 años de edad.

María Concepción Sánchez, madre de Joan Enrique Cruz Sánchez

Aunque Martha Tineo, coordinadora de la ONG Justicia Encuentro y Perdón, señaló que no tienen mucha claridad con respecto al caso. Esto debido a que al parecer la detención de Cruz Sánchez «no es política. Y de hecho no está en nuestro registro de presos políticos, aunque no quita el hecho de la tragedia».

Este domingo se conoció la muerte de María Concepción Sánchez, madre del trabajador petrolero, en el Hospital de San Juan de los Morros, estado Guárico.

De acuerdo al medio Runrunes, María Concepción Sánchez murió luego de tres días luchando por su vida tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV). Según su entorno familiar, la crisis ocurrió después de conocer que su hijo no fue incluido en las recientes liberaciones de trabajadores petroleros.

Vale mencionar que Joan Sánchez fue detenido por el caso de Pdvsa Obrero que agrupa a unos 170 trabajadores petroleros detenidos entre 2024 y 2025. Muchos de ellos señalados por denunciar irregularidades. Así como exigir mejores condiciones laborales o negarse a firmar documentos que consideraban ilegales.