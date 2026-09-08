Evacuaron a 300 personas de un edificio en La Candelaria por fuga de gas, esto dijeron los bomberos

La noche de este lunes, 7 de septiembre, se registró una fuga de gas en un edificio ubicado en la parroquia La Candelaria.

El hecho ocurrió específicamente en el edificio Mer que se encuentra en las esquinas de Manduca a Ferrenquin.

«Tubería de gas de ½ pulgada, la cual presentó fuga. Los efectivos procedieron a realizar una evacuación preventiva de 300 personas aproximadamente», señaló Pablo Palacios Salazar, comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas.

Asimismo, acotó que en medio de la alerta que se generó en la zona, una comisión de PDVSA-GAS, realizó el cierre de la llave principal eliminando el peligro existente.

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OTRO CASO: INTENTÓ INSTALAR UNA BOMBONA DE GAS DOMÉSTICO EN SU CASA DE YARACUY Y TODO TERMINÓ EN DESGRACIA

Uno de los heridos en la explosión de una bombona de gas doméstico en Cocorote (Yaracuy) falleció en el Hospital Central Dr. Plácido Daniel Rodríguez Rivero de San Felipe luego de batallar durante cinco días.

De acuerdo con lo reseñado por Yaracuy Al Día, se trata de Diego Parra, de 24 años.

En el mismo hecho también resultó herido Anthony Granda, de 33 años, tío del fallecido, quien permanece recluido en el principal centro de salud de la mencionada ciudad. Según se detalló, su estado de salud es más estable en comparación con el que presentaba su sobrino.

Ambos sufrieron quemaduras en más del 70 % del cuerpo y fueron atendidos desde el primer día en el área de Trauma Shock. En el caso de Parra, no fue posible trasladarlo hasta un centro de salud en Valencia, estado Carabobo, debido a la gravedad de su condición.

De acuerdo con lo reseñado, Granda había llegado a su casa, ubicada en el sector Manizales, con una bombona de gas doméstico que le vendieron durante una jornada realizada en la comunidad. Al instalarla y encender la cocina, se produjo la explosión.