Violento y misterioso asesinato de un hombre en Maracay: fue hallado en plena calle con espeluznante herida

Un violento y misterioso asesinato de un hombre se registró este lunes, 17 de agosto, en la ciudad de Maracay, en estado Aragua, luego de que transeúntes hallaran el cadáver en plena calle.

De acuerdo con lo reseñado por el diario El Periodiquito, un hombre no identificado fue encontrado sin vida, específicamente en la calle 3 del sector La Barraca, municipio Girardot, en la capital aragüeña.

Según el reporte, la víctima presentaba una herida severa en la región craneal, presuntamente causada por el impacto de un objeto contundente, aparentemente una piedra.

Hasta el momento, las autoridades no han logrado establecer la identidad del hombre ni las circunstancias exactas que rodearon su muerte.

Sin embargo, el suceso generó conmoción entre los vecinos del sector. Tras el macabro hallazgo, alertaron a las autoridades tras notar la presencia del cadáver en plena vía pública.

Se detalló, que la escena, fue resguardada mientras se esperaba la llegada de los cuerpos de seguridad encargados de iniciar el proceso investigativo.

Poco después, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se trasladaron hasta el lugar para realizar el levantamiento del cadáver y comenzar las diligencias correspondientes.

Afirmaron, que los investigadores trabajan en la recolección de evidencias, que permitan reconstruir los hechos y determinar el móvil del crimen.