El gobierno nacional comenzará a entregar desde este lunes una serie de bonos destinados a diversos sectores de la administración pública por la plataforma Patria. Los beneficiarios y montos varían entre cada incentivo.

Se trata de varios bonos correspondientes al cierre de noviembre, el penúltimo mes del año. Según Venezolana de Televisión (VTV), habrá una atención prioritaria para adultos mayores, jubilados, pensionados y empleados activos.

Los bonos a entregar son Cuadrantes de Paz y Cultores Populares, además del complemento del Ingreso Integral para Trabajadores. Los montos varían entre los 78.100 bolívares y los 44.100.

DETALLES DE LOS BONOS

Cuadrantes de Paz : este bono está enfocado en los funcionarios activos de cuerpos de seguridad, instituciones policiales y equipos de gestión de riesgo. El monto será de 78.100 bolívares, equivalente a unos 85 dólares.

: este bono está enfocado en los funcionarios activos de cuerpos de seguridad, instituciones policiales y equipos de gestión de riesgo. El monto será de 78.100 bolívares, equivalente a unos 85 dólares. Cultores populares : un beneficio enfocado en los trabajadores y creadores culturales con registro activo ante el Ministerio de Cultura. Tiene un valor de 41.300 bolívares, que son casi 45 dólares, de acuerdo a la tasa oficial de este lunes.

: un beneficio enfocado en los trabajadores y creadores culturales con registro activo ante el Ministerio de Cultura. Tiene un valor de 41.300 bolívares, que son casi 45 dólares, de acuerdo a la tasa oficial de este lunes. Complemento del Ingreso Integral para Trabajadores: se trata de una asignación adicional para los empleados de la administración pública. En este caso, el monto se eleva hasta los 44.100 bolívares, equivalente a 48 dólares.

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El dinero suele irse depositando progresivamente y puede tardar varios días en reflejarse en la cuenta. Igualmente, debería llegar un mensaje de texto del número 3532 o una notificación de la plataforma cuando ya esté disponible en el sistema.

El gobierno de Delcy Rodríguez incrementó a finales de marzo el ingreso mínimo básico hasta los 240 dólares. Aunque se comprometió a una serie de aumentos en 2027, gremios y sindicatos exigen el fin de los bonos y el fortalecimiento del salario.