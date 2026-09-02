Estos son los requisitos del Banco del Tesoro para créditos a afectados en terremotos

El Banco del Tesoro anunció este martes los requisitos para formar parte del programa de créditos sociales Venezuela Renace, que busca brindar apoyo financiero a los afectados por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

El gobierno nacional ha promovido Venezuela Renace como un programa para asistir a quienes perdieron su vivienda principal en los terremotos. A más de dos meses de la tragedia natural, el banco presentó los pasos para optar a un financiamiento.

REQUISITOS DE COMPRADOR

Durante la primera fase, los afectados tendrán que consignar una serie de documentos como potenciales compradores. Los requisitos en este periodo son los siguientes:

Planilla de solicitud de crédito completamente llena, legible, sin borrones ni tachaduras, debidamente firmada por el solicitante y cosolicitante.

Fotocopia legible y vigente de la cédula de identidad del solicitante y cosolicitante.

RIF del solicitante y cosolicitante del Certificado del Inmueble Colapsado, emitido por la Comisión Presidencial de Habitabilidad.

Certificado que acredite la titularidad sobre la vivienda colapsada, avalada por el Saren.

En caso de que la vivienda afectada fuera de Misión Vivienda, el usuario tendrá que presentar el Comprobante del Censo de Personas Afectadas, emitido por la Comisión Presidencial de Habitabilidad. A esto se sumará una de las siguientes opciones:

Copia del RIF consignado, siempre que la dirección fiscal coincida exactamente con la del inmueble, indicada en el comprobante del Censo (al cumplir esta coincidencia, no requerirá ningún documento probatorio adicional de esta lista).

Copia del título de propiedad familiar.

Documento de compraventa del inmueble.

Acta de adjudicación o asignación, emitida por el ente estatal correspondiente.

Dos (02) estados de cuenta bancarios donde conste el domicilio exacto, con fecha de corte junio 2026 o fecha anterior dentro de los últimos 12 meses.

Factura formal de un servicio básico (luz, agua, línea telefónica o internet) a nombre del solicitante con fecha de emisión entre julio del 2025 y julio del 2026.

SOLICITUDES FINANCIERAS

Más allá de los documentos de propiedad de la vivienda afectada, el banco también solicitará una serie de requisitos financieros: certificación de ingresos o constancias de trabajo y los últimos tres estados de cuenta.

Una vez el banco cuente con todos los requisitos, podrá evaluar la capacidad de pago y emitirá un certificado de preaprobación. Luego comenzará una segunda etapa en donde se tendrán que consignar otros documentos:

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Fotocopia legible y vigente de la cédula de identidad.

RIF del vendedor.

Poder registrado, en caso de la existencia de un apoderado.

En caso de tratarse de un inmueble de una sucesión, será necesario presentar la planilla de declaración y el certificado de solvencia.

DOCUMENTOS DEL INMUEBLE

Además de los requisitos financieros y del comprador, el banco también solicitará la documentación básica del inmueble. A esto se sumará la ubicación y el valor comercial de la propiedad en dólares.

Opción compra-venta o documento de compromiso bilateral de compraventa bilateral o carta compromiso.

Fotocopia legible del documento de propiedad del inmueble debidamente registrado.

Certificación de gravamen.

Fotocopia legible y vigente de la solvencia municipal.

Fotocopia legible y actualizada de la cédula catastral.

De acuerdo al último balance oficial, al menos 6.500 personas murieron en los devastadores terremotos, aunque todavía no hay una cifra oficial de desaparecidos. A esto se suma que más de 11.000 viviendas sufrieron daños clasificados como de «alto riesgo».