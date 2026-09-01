AN aprobó en segunda discusión la reforma parcial de la ley del TSJ

Los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron en segunda discusión el Proyecto de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Una de las propuestas a la reforma es modificar el número de integrantes del Comité, que ahora sería de 23 miembros, con una diferencia sustantiva de 11 diputados y 12 miembros de la sociedad civil, esto con el propósito de aumentar la participación civil.

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Durante la sesión extraordinaria presidida por el diputado Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, todos los legisladores votaron a favor, por lo que se aprobó por unanimidad, de acuerdo a lo contemplado en los artículos 264 y 270 de la Constitución.

Esto ocurre como parte de la mesa de diálogo, que preside el diputado Jorge Rodríguez por el gobierno, y un grupo de la AN de 2015; quienes firmaron este acuerdo el pasado 12 de agosto para la transformación del sistema de justicia en Venezuela.

Por otra parte, quedó sin ningún tipo de validez el proceso de elección del comité para la renovación de magistrados que había iniciado antes de los terremotos del pasado 24 de junio.