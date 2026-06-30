Estos son los refugios habilitados en Caracas y La Guaira para los afectados por los terremotos

Distintos refugios se han habilitado en Caracas, Miranda y La Guaira para recibir a las personas afectadas por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

En La Guaira se habilitaron varios refugios. Uno para adultos mayores ubicado en la UENB Santa Eduvigis, en el Sector Aeropuerto de la parroquia Urimare; y otro para niños y niñas en la urbanización Armando Reverón, sector Guaracarumbo, en el edificio PDVAL. Esto para personas sin amparo familiar.

El resto de los refugios en el litoral están en el Centro de Adiestramiento Naval Escuela de Grumetes en Catia La Mar, el Liceo Armando Reverón, Liceo Nacional Lorenzo González en la parroquia Carlos Soublette.

Así como la Unidad Educativa Nacional Bolivariana 10 de marzo, la Universidad Marítima del Caribe, Unidad Educativa Nacional Juan Germán Roscio. También el Complejo Educativo República de Panamá en la parroquia La Guaira, el Centro de Educación Inicial Simón Manuelita Saenz.

La alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez informó que se activó un despliegue técnico y humano en las diversas parroquias de la región capital.

Incluso mencionó que entre las zonas habilitadas como refugio están el Complejo Cultural y Deportivo Guayana Esequiba, en San Bernardino; el estadio Chato Candela en la parroquia 23 de Enero; el Instituto Nacional de Deportes, en El Paraíso e Ipostel en San Juan.

Sin embargo, otros refugios y puntos de resguardo habilitados en Caracas son: