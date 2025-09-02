Venezuela

Este 1Sep inició pago de un bono de 10.000 Bs. este 1Sep, estos son los beneficiarios

Este 1Sep inició pago de un bono de 10.000 Bs. este 1Sep, estos son los beneficiarios

El gobierno de Maduro comenzó a entregar este lunes el «Bono de Corresponsabilidad y Formación» correspondiente a septiembre a algunos usuarios de la plataforma patria, de acuerdo a reportes en redes sociales.

El Canal Patria Digital informó en sus redes sociales de la entrega de este bono, con un monto de 10.000 bolívares. Según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV), tiene un valor equivalente a 68 dólares.

«Monedero Patria: Crédito por Bs. 10.000 por concepto Bono de Corresponsabilidad y Formación de septiembre de 2025», indica el mensaje de texto que llegó a los beneficiarios.


Cabe recordar que este bono no será entregado a todos los usuarios del sistema. De acuerdo al Canal Patria, está destinado para los «trabajadores de la administración pública, nómina especial, empresas estratégicas del estado y sector militar»

¿QUIÉNES RECIBIRÁ EL BONO?

El bono está destinado «para la nómina especial» o de confianza del sector público. Durante los últimos meses, ha sido entregado en varias ocasiones, pero con diferentes montos dependiendo del nivel del beneficiario.

Entre estas instituciones se encuentra el Ministerio de Defensa, Ministerio de Energía Eléctrica, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), Presidencia, organismos de seguridad y otras empresas de servicios públicos.

El dinero llega a las cuentas de forma progresiva y puede tardar varios días en ser transferido. Igualmente, los beneficiarios deberían recibir un mensaje de texto del número 3532 o una notificación del sistema cuando un beneficio ya esté disponible.

Gremios y sindicatos llevan varios años exigiendo mejoras en el salario mínimo. El gobierno de Maduro, por su parte, optó por indexar los bonos y a finales de abril incrementó el «ingreso integral» a 160 dólares mensuales.

