Estas son las razones por las cuales ha aumentado el número de casos en mordeduras de serpientes, dice especialista

El ‘Super Niño’ ha generado cambios climáticos en Venezuela, como el aumento de temperaturas y olas de calor. Sin embargo, hay una consecuencia que ha pasado por alto: las mordeduras de serpientes.

Así lo denunció Luis Contreras, especialista en serpientes y sueros antiofídicos del Cuerpo de Bomberos Marinos del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA), quien alertó del desplazamiento de estos reptiles hacia zonas urbanas.

El especialista detalló que las olas de calor y las constantes lluvias provocan que las serpientes abandonen su estado natural. A esto se suman los devastadores terremotos y la actividad sísmica, que profundizan el problema.

Ante estas condiciones, las serpientes salen de sus madrigueras y pueden acercarse a centros urbanos. Según el reporte del El Periodiquito, esto ha generado un incremento de las mordeduras en el país.

ATAQUES DE SERPIENTES

De acuerdo a los daños presentados por Contreras, Venezuela registra unos 8.000 casos de mordeduras de serpientes por año. La mayoría, 6.000, presentan un diagnóstico clínico de envenenamiento grave.

Contreras precisó que el estado Barinas encabeza el listado, con 1.200 mordeduras de serpientes anuales. Luego se ubica el estado Zulia, en donde registran unos 950 casos cada año.

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En caso de estar ante una serpiente, Contreras recomendó contactar con especialistas. Si se da una mordedura, recordó que no se deben usar torniquetes, iniciones o succionar el veneno. La mejor opción es inmovilizar la extremidad por debajo del corazón y acudir a un centro de salud.

Otras medidas preventivas que se pueden tomar son mantener podados los patios y jardines, facilitando la visibilidad. También se debe combatir la presencia de ratas y ratones, el principal alimento de la serpientes.