La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, reaccionó al regreso de la líder de la oposición, María Corina Machado, al país y aseguró que «debe cesar la política como un show».

Durante un breve contacto con los medios le preguntaron sobre la forma en la que ingresó María Corina al país, por lo Rodríguez respondió: «Es indiferente. Muchas personas beneficiarias de la ley de amnistía, de este proceso que busca la convivencia pacífica, han podido entrar por las nuevas estructuras transitorias de aeropuertos que han tenido muy buenos comentarios. Yo creo que debe cesar la política como un show, porque la política es algo muy serio. ¿Por qué la política es algo muy serio? Porque tiene que ver con la vida de los ciudadanos, porque cualquier decisión que nosotros tomemos incide sobre la vida de una población».

Ante esto, acotó que Machado «podía evitarse el show, ahí están los aeropuertos, así que alejémonos del show y concentrémonos en que la política sea algo muy serio».

Además, afirmó que desconoce como la líder opositora entró al país y reiteró que lo podía hacer por aeropuerto. «No sabemos, pero si lo hicieron de esa manera algún objetivo buscarán, nosotros decimos que ahí están las estructuras», apuntó.

#26-oct | La reacción de Delcy Rodríguez cuando le preguntaron por el regreso de María Corina al país y su participación en el diálogo. Video: VTV Amplía los detalles aquí ➡️🌱 https://t.co/a3dYyipBJj https://t.co/kQGVnBc5Vk — Caraota Digital (@CaraotaDigital) October 26, 2026

De igual forma, Delcy Rodríguez insistió en que la mesa de negociación está abierta para todos los que quieran participar. «Ojalá haya arrepentimiento, remordimiento, rectificación y pueda aportar algo al país», dijo.

«El proceso de diálogo que se adelanta en Venezuela es algo muy serio. Yo digo que es algo que requiere mucha experiencia alejada de los espacios neófitos. Venezuela requiere mucho conocimiento para superar los problemas», indicó.

En ese sentido, recordó que recientemente recibió en el palacio de Miraflores a la representante de la AN 2015, Dinorah Figuera, y a Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, «que ya han llevado tres jornadas del diálogo que busca ser constructivo».

No obstante, dejó abierta la puerta de la mesa de negociación para quién desee incorporarse. «Yo espero que el diálogo siga siendo un espacio para la participación política. Que quienes le han hecho daño a Venezuela, quienes pidieron sanciones, agresiones externas, tengan algo de remordimiento y arrepentimiento y sirva el espacio del diálogo y el programa de convivencia democrática y paz para que todas las voces se puedan escuchar, las voces de bien se puedan escuchar y la experiencia de los venezolanos esté al servicio del pueblo venezolano».

«En última instancia este país es más grande que dos o tres personas. Venezuela necesita una nueva espiritualidad», añadió.