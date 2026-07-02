Estas son las oficinas del Saime que están abiertas para este 2Jul

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) confirmó este jueves que varias oficinas de la institución están abiertas, luego del doble terremoto que azotó el país el pasado 24 de junio.
El organismo público informó en sus redes sociales sobre las oficinas activas. En las imágenes se aprecia que todos los estados tienen al menos una sede del Saime operativa, exceptuando La Guaira, la entidad más afectada del país.
«Les recordamos las oficinas que, actualmente, se encuentran activas para atender sus trámites de renovación de cédula de identidad (sin cita) y entrega de pasaportes», detalló el Saime.
Las oficinas prestarán atención entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde. «Deslice para verificar el listado detallado por estado y localice la más cercana a su domicilio», exhortó el Saime, señalando el listado de sedes operativas.
SEDES ABIERTAS
- Amazonas: Puerto Ayacucho
- Anzoátegui: Puerto La Cruz y El Tigre
- Apure: San Fernando
- Aragua: San Sebastián y Cagua
- Barinas: Barinas II y Socopó
- Bolívar: Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, San Félix y Guasipati
- Carabobo: La Noria, Miranda, Los Guayos y Guacara.
- Cojedes: San Carlos y Tinaquillo
- Delta Amacuro: Tucupita
- Distrito Capital: GNB Paraíso, Caricuao, Ipsfa y 23 de Enero
- Falcón: La Vela de Coro y Mercado Turístico
- Guárico: San Juan de los Morros y Valle de la Pascua
- Lara: Barquisimeto II, Mercabar, El Tocuyo y Carora
- Mérida: Las Mercedes, Los Ruices, Higuerote, Caucagua, Guaicaipuro y Cúa
- Monagas: Maturín y Punta de Mata
- Portuguesa: Guanare y Turén
- Sucre: Cumaná y Carúpano
- Táchira: San Cristóbal, San Antonio y San Juan de Colón
- Trujillo: Boconó, Trujillo y Valera
- Yaracuy: Cocorote, Nirgua y Yaritagua
- Zulia: Sabaneta, Core 3, Cabimas y Ciudad Ojeda
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CEDULACIÓN SIN CITA
Por otra parte, el Saime anunció una jornada de renovación de cédulas de identidad sin cita. Según el organismo, se trata de una medida que surge del decreto de emergencia nacional, dictado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
«Activó una jornada especial para renovar la cédula de identidad sin cita en las oficinas Saime que se encuentran habilitadas», apuntó el organismo. La atención se hará de 8 de la mañana a 1 de la tarde y no es necesario presentar ningún requisito.
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El mismo Saime anunció el miércoles que la oficina Simón Bolívar (Plaza Caracas), en la ciudad capital, estaría operativa. Sin embargo, precisó que solo se haría la «entrega de pasaportes habilitados que no hayan sido retirados y de nuevas citas de pasaporte habilitado».
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, afirmó que, hasta el miércoles, se contabilizaron 2.295 fallecidos por los terremotos. A esto se suman 11.267 heridos y 12.841 damnificados, aunque no brindó una cifra de desaparecidos.