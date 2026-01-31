«Estamos listos para trabajar»: Encargada de negocios de los EEUU, Laura Dogu, arribó al país este 31Ene

La encargada de negocios de los Estados Unidos para Venezuela, Laura Dogu, arribó al país este sábado en horas de la tarde, y se prevé que realice la apertura formal de la embajada estadounidense en Caracas, la cual había dejado de prestar servicio al público en 2019.

El órgano consular dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, acompañado de fotografías de Dogu bajando del avión que la trajo al país y que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en La Guaira.

«Acabo de llegar a Venezuela. Mi equipo y yo estamos listos para trabajar», fue el mensaje de la diplomática publicado por la cuenta de X (Twitter) de la embajada.

El arribo de Dogu ocurre en un momento clave, cuando EEUU avanza en un proceso gradual para restablecer su presencia diplomática en Venezuela, tras casi siete años de ruptura y semanas después de la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero.

AMPLIA TRAYECTORIA

Dogu cuenta con una amplia trayectoria en el Servicio Exterior de los Estados Unidos, donde ostenta el rango de Ministra de Carrera.

Ha sido embajadora en Honduras y Nicaragua, además de ocupar cargos estratégicos como asesora de Política Exterior del Jefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense y subdirectora de la Célula de Fusión para la Recuperación de Rehenes del FBI.

También se desempeñó como ministra consejera en la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México y ha cumplido misiones diplomáticas en Turquía, Egipto y El Salvador.

Su formación académica incluye una maestría en Ciencias del Industrial College of the Armed Forces en Washington D. C., un MBA y dos licenciaturas obtenidas en la Universidad Southern Methodist, en Dallas.

A lo largo de su carrera ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos dos Premios Presidenciales al Mérito y distinciones por excelencia consular y liderazgo.

Habla español, turco y árabe, y es madre de dos hijos, un perfil que refuerza su capacidad para asumir un rol diplomático de alta complejidad.