Venezuela

Los pasos que se deben cumplir tras el anuncio de «amnistía general» hecho por Delcy Rodríguez, según el Foro Penal

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
3 Min de Lectura
Foto: Wincarlys Ramos

El Foro Penal aseguró el viernes que recibió «con optimismo, pero con cautela», el anuncio de la Ley de Amnistía General hecho por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, destacando que espera que esta contribuya a «la justicia, a la libertad, a la paz y a la reconciliación nacional».

Como segundo paso, resaltó la organización, la amnistía debe «contar con la participación activa de la sociedad civil, de las ONG de derechos humanos y, muy especialmente, de las víctimas de la prisión y persecución política en Venezuela en su redacción, aplicación y seguimiento».

En ese sentido, explicó que se debe definir «claramente» su alcance y «cumplir con el mandato previsto en el artículo 29 de nuestra Constitución». Menciona que este prohíbe que la amnistía «favorezca o incluya a quienes hayan cometido violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad».

Además, llamó a que se garantice la «no repetición». De esta forma, se podrá asegurar que las violaciones a los derechos humanos que le dieron origen «no vuelvan a ocurrir».

SU SUSTENTO

Otra de las peticiones es que debe «sustentarse y formularse» con base en los principios nacionales e internacionales que «rigen las amnistías como mecanismos jurídicos».»Apoyarse en su formulación, aplicación y seguimiento en los organismos internacionales de protección a los derechos humanos, haciendo valer los pronunciamientos, opiniones, decisiones y recomendaciones que se han dictado sobre los casos de los presos y perseguidos políticos de nuestra nación a lo largo de todos estos años», agregó.

El Foro Penal exigió que los operadores de justicia, en la aplicación de la amnistía, respeten «los principios de la afirmación de la libertad y de la favorabilidad». Esto, evitando que cualquier duda sobre la aplicación de la amnistía sea resuelta «de manera desfavorable al preso o al perseguido».

Finalmente, solicitó que, mientras se discuta y apruebe la Ley de Amnistía, se continúe con el proceso de excarcelación de los más de 700 presos políticos que aún están arbitrariamente privados de su libertad.

FORO PENAL ANTE EL ANUNCIO POR PARTE DE LA PRESIDENTE INTERINA DELCY RODRÍGUEZ DE UNA LEY DE AMNISTÍA

