“Estamos de luto”: Obispo de Margarita realizó este pedido sobre las próximas fiestas conmemorativas de la Virgen del Valle

El obispo de Margarita, monseñor Fernando Castro Aguayo, pidió que este año las fiestas conmemorativas de la Virgen del Valle, que se realizan en septiembre, tengan un bajo perfil y que se mantengan un perfil bajo y de extrema austeridad.

En entrevista con Unión Radio explicó que la medida obedece al duelo nacional por los terremotos del 24 de junio que han causado hasta el momento más de 5.200 muertos, además de miles de heridos y desaparecidos.

“He pedido a la diócesis de Margarita que las fiestas patronales tengan un perfil bajo”, manifestó.

“Este año las fiestas del Valle no van a tener la expansión, el colorido, el gasto que ordinariamente tienen y que los fieles con muchísimo gusto ofrecen a la Virgen, ¿por qué?, porque estamos de luto, estamos de duelo, estamos con un gran dolor en el corazón”, enfatizó.

Monseñor Castro Aguayo aprovechó para apelar a la solidaridad de los fieles quienes, en lugar de colaborar con bienes materiales para las fiestas, dediquen ese dinero a los centros de acopio.

El obispo recordó que la diócesis se suma a las labores de recolección de insumos que se replican en parroquias de toda la isla y en otras jurisdicciones eclesiásticas del país.

“Tenemos un centro de acopio aquí en Margarita y todas las parroquias, en definitiva, son centros de acopio también en el orden civil los hay”, manifestó.