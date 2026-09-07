Oficializaron la lista de 39 edificaciones que serán demolidas en los próximos días tras daños por los terremotos

El Ministerio de Obras Públicas oficializó la lista de edificaciones que pasarán por un proceso de demolición controlada durante los próximos días debido a que presentan daños estructurales graves luego de los terremotos del pasado 24 de junio en La Guaira.
La lista la compartió el medio regional La Verdad de Vargas e incluye edificaciones de Caraballeda, Macuto, Caribe, Catia La Mar, Playa Grande y Tanaguarena.
La intervención técnica forma parte del Plan Despeje Digno y Seguro, programa que contempla el derribo de las edificaciones y el traslado de los escombros hacia los diferentes centros de disposición.
A continuación la lista completa:
1.Bloque 1 de La Páez
2.Bloque 2 de La Páez
3.Bloque 3 de La Páez
4.Conjunto Residencial Punta Brisas II. Edificio Mediterráneo.
5.Construcción sin culminar frente al CC Lido
6.Edificio Brisamar
7.Edificio Castromar
8.Edificio Doña Hilda
9. Edificio El Mamón
10. Edificio San Vicente
11. Edificios Refugios del Caribe
12. 0pppe -27
13. 0ppe -30
14. Parque Residencial Agua Marina. Residencia Arenal
15. Residencias Aguamarina
16. Residencias Altomar
17. Camurí Beach
18. Residencias Capri Club XVI
19. Residencias Caraballeda Beach
20. Caraballeda Country Mar
21. Residencias Dictis
22. Residencias Fioremar
23. Franco Mar
24. Residencias Ibiza
25. Residencias La Cascada
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26 Residencias Las Palmeras
27. Residencias Los Tamarindos ll
28. Maribel
29. Residencias Medusa
30. Residencias Miramar
31. Parque Azul
32. Residencias Riomar
33. Residencias Rocamae
34. Sol de Oro II
35. Residencias Sol de Oro IV
36. Residencias Suites Caribean
37. Tanaguarena Mar
38. Residencias Tusmares
39. Residencias Venliv