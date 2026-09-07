Oficializaron la lista de 39 edificaciones que serán demolidas en los próximos días tras daños por los terremotos

El Ministerio de Obras Públicas oficializó la lista de edificaciones que pasarán por un proceso de demolición controlada durante los próximos días debido a que presentan daños estructurales graves luego de los terremotos del pasado 24 de junio en La Guaira.

La lista la compartió el medio regional La Verdad de Vargas e incluye edificaciones de Caraballeda, Macuto, Caribe, Catia La Mar, Playa Grande y Tanaguarena.

La intervención técnica forma parte del Plan Despeje Digno y Seguro, programa que contempla el derribo de las edificaciones y el traslado de los escombros hacia los diferentes centros de disposición.

A continuación la lista completa:

1.Bloque 1 de La Páez

2.Bloque 2 de La Páez

3.Bloque 3 de La Páez

4.Conjunto Residencial Punta Brisas II. Edificio Mediterráneo.

5.Construcción sin culminar frente al CC Lido

6.Edificio Brisamar

7.Edificio Castromar

8.Edificio Doña Hilda

9. Edificio El Mamón

10. Edificio San Vicente

11. Edificios Refugios del Caribe

12. 0pppe -27

13. 0ppe -30

14. Parque Residencial Agua Marina. Residencia Arenal

15. Residencias Aguamarina

16. Residencias Altomar

17. Camurí Beach

18. Residencias Capri Club XVI

19. Residencias Caraballeda Beach

20. Caraballeda Country Mar

21. Residencias Dictis

22. Residencias Fioremar

23. Franco Mar

24. Residencias Ibiza

25. Residencias La Cascada

26 Residencias Las Palmeras

27. Residencias Los Tamarindos ll

28. Maribel

29. Residencias Medusa

30. Residencias Miramar

31. Parque Azul

32. Residencias Riomar

33. Residencias Rocamae

34. Sol de Oro II

35. Residencias Sol de Oro IV

36. Residencias Suites Caribean

37. Tanaguarena Mar

38. Residencias Tusmares

39. Residencias Venliv