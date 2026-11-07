Esta sería la cantidad de pasajeros que usaron los terminales transitorios de Maiquetía en octubre

El ministro de Transporte, Francisco Garcés, presentó un balance de la cantidad de pasajeros que se movilizaron desde las instalaciones transitorias del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía durante octubre.

A través de Unión Radio, el titular indicó que más de 140.000 personas usaron las instalaciones del aeropuerto, habilitadas por contingencia, tras los sismos del 24 de junio.

Indicó que el flujo de viajeros estuvo dividido entre las rutas nacionales e internacionales. “En el mes de octubre pudimos transportar un poco más de 70 mil pasajeros en el área nacional y un poco más de 70 mil pasajeros también en el área internacional. Este es un número que ha ido creciendo”, dijo.

Asimismo, el funcionario espera que a medida que se acerque el mes de diciembre aumentará el flujo de pasajeros, debido a las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

También aseguró que han logrado duplicar la cantidad de líneas aéreas que operaban en el país antes de la emergencia sísmica.

Cabe recordar que los vuelos operan regularmente desde las estructuras modulares y carpas provisionales habilitadas en las áreas de estacionamiento del aeropuerto.

Las mismas tienen mostradores, salas de espera, WiFi gratuito y servicios comerciales para agilizar los flujos de usuarios.

A comienzos de octubre se inauguró una nueva carpa de 1.230 metros cuadrados destinada exclusivamente al desembarque nacional. Esto permite separar por completo el equipaje local del internacional y agilizar los tiempos de espera.

Con el transcurrir de las semanas, las autoridades del sector informaron lograron duplicar la cantidad de líneas aéreas que operan en el recinto, en comparación con el inicio de la contingencia.