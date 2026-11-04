EN VIDEO: Así fue el aterrizaje del primer vuelo Qatar Airways en Maiquetía

Este miércoles, 4 de noviembre, llegó el primer vuelvo de Qatar Airways en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado La Guaira, dando inicio a sus operaciones comerciales en el país con la conexión Caracas y Oriente Medio.

La periodista Ginette Gonzalez, publica en sus redes sociales las primeras imágenes del aterrizaje en Maiquetía

Aquí otra perspectiva @qatarairways https://t.co/AkX2T7zrwA — Ginette Gonzalez (@ginettegm) November 4, 2026



Esta jornada forma parte de la inauguración de la nueva ruta internacional que conecta Doha, Bogotá y Caracas, con dos frecuencias semanales y vuelos operados mediante aeronaves Boeing 777-200LR.

Con la incorporación de Qatar Airways, se convierte en la primera aerolínea del Golfo Pérsico que opera vuelos comerciales con Venezuela.

Esto representa una ampliación significativa a las alternativas de conectividad internacional para pasajeros que viajan desde y hasta el país.

¿A DONDE CONECTA?

La nueva conexión permitirá acceder a través del Aeropuerto Internacional de Hamad, en Doha, de allí a una red de destinos internacionales de la compañía que conecta a ciudades de Asia, África, Europa y Oriente Medio.

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Aterrizó @qatarairways en Maiquetía https://t.co/rYicLLccM1 — Ginette Gonzalez (@ginettegm) November 4, 2026



MINISTRO DE TRANSPORTE

El ministro de Transporte Francisco Garcés, estuvo presente durante el aterrizaje del primer vuelo de Qatar Airways en Venezuela.

Informó que la misma tendrá una frecuencia semanal de dos vuelos (miércoles y domingos), con una capacidad de 250 pasajeros.

Adicionalmente agregó que en octubre se transportaron 70.000 pasajeros solo en Maiquetía.