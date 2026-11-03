Esta es la cantidad de vuelos internacionales que tiene el país: Se espera el retorno de una aerolínea importante

Venezuela ha reactivado la conectividad aérea internacional en los últimos meses. Desde fuentes del sector aseguran que el país cuenta con más de 200 vuelos hacia el extranjero y se espera que se sigan sumando frecuencias.

Así lo aseguró Marisela de Loaiza, presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV). En una entrevista concedida a Unión Radio, precisó que la mayor parte de los vuelos internacionales tienen como salida o destino Caracas.

«El balance es muy positivo. Todavía no estamos ni siquiera con las frecuencias que teníamos antes del terremoto, estamos con 178 vuelos semanales internacionales desde Maiquetía», expuso Loaiza.

El Aeropuerto Internacional de Maiquetía retomado los vuelos de forma progresiva, tras sufrir severos daños en el devastador doble terremoto del 24 de junio. La gremialista subrayó que todavía falta restablecer varias frecuencias.

VUELOS DESDE EL INTERIOR

Aunque Maiquetía es la principal terminal internacional del país, no es la única. De acuerdo a datos de la ALAV, cerca de 60 vuelos internacionales despegan desde otros aeropuertos, destacando Maracaibo, Barcelona (Anzoátegui) y Margarita. En total, serían más de 230 frecuencias hacia el extranjero desde Venezuela semanalmente.

«Se va a sumar American Airlines a Barcelona por primera vez», dijo Loaiza. Sin embargo, la gremialista destacó especialmente el valor de los próximos vuelos de Copa Airlines entre Panamá y Margarita, estado Nueva Esparta.

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«Eso nos tiene muy felices. Hay algo que repito cuando me preguntan: Margarita nunca ha tenido vuelos de itinerario internacional. Venían los charter y eso era temporal. Es la primera vez que Margarita se conecta con el mundo», concluyó.

Este mismo miércoles comenzarán los vuelos de Qatar Airways entre Doha y Caracas. Asimismo, se espera el retorno de United Airlines en enero de 2027 con vuelos hacia Houston, además de nuevas rutas hacia ciudades europeas.