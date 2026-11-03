Delcy Rodríguez habló sobre la producción nacional y avances en políticas para sectores públicos y privados

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, participó este martes en el Congreso de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) y habló sobre la producción nacional, financiamiento y el consumo.

Rodríguez brindó un breve discurso durante el Congreso del sector industrial. Desde un principio, aseguró que se ha avanzado en negociaciones para tener financiamiento multilateral de 17.000 millones de dólares para los sectores públicos y privado.

«Queremos dar financiamiento a las iniciativas de producción», precisó Rodríguez. «Que lleve, justamente, para acelerar los procesos productivos», acotó la mandataria, señalando que «vamos a requerir mucha oferta» para «impactar la inflación».

«Las empresas venezolanas, cuando lleguen estos flujos de inversión o financiamiento, necesitan ser competitivas. Y ahí le pido al Consejo Nacional de Economía para que instale una mesa técnica», agregó Rodríguez.

«POLÍTICAS PÚBLICAS»

La mandataria consideró que, junto al sector privado, se debe definir «qué políticas públicas se requieren para dar ese impulso productivo». Por ejemplo, mencionó la eliminación de distintos trámites de importación.

«Ya estamos listos con los trámites para simplificar todo el proceso exportar y que se genere divisa para el país (…) Antes de fin de año podamos eliminar todos esos obstáculos tortuosos que se le imponen a un productor, empresario o comerciante», agregó.

Igualmente, la mandataria destacó que en el último año la capacidad de consumo en el país incrementó en un 23%. Mientras tanto, afirmó que la inflación mensual de octubre cerró como la más baja en los últimos 24 meses.

Rodríguez afirmó que su propuesta es «concentrarnos en un plan de cómo acelerar e incrementar la productividad». Dio a su equipo cuatro semanas para presentar el proyecto y llevarlo ante entes multilaterales.