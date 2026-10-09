Esta es la cantidad de sismos que se han registrado desde el 24 de junio hasta el 8-Oct, informó Funvisis

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) ha contabilizado más de 2.000 réplicas desde los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, los cuales dejaron miles de fallecidos y cientos de edificios afectados.

El ente, adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología, publicó este viernes el mapa de actividad sísmica acumulada desde los terremotos. En poco más de tres meses, se han registrado 2.185 réplicas.

El mapa dejó claro que la mayoría de los sismos han estado concentrados en la zona costera entre Yaracuy y La Guaira. Se trata de la misma franja que fue principalmente afectada en los terremotos.

Igualmente, hay registros de sismos en zonas de los Llanos, Territorio Insular Francisco de Miranda y el oriente del país. En estos casos, los movimientos han sido, en su mayoría, de intensidad baja.

SISMOS DE LA SEMANA

Por otra parte, Funvisis también presentó el informe de temblores de la semana entre el 2 y 8 de octubre. «El Servicio Sismológico y de Alerta de Tsunami Venezolano ha registrado 75 sismos durante esta semana», apuntó el organismo.

Tan solo dos de los sismos tuvieron una magnitud entre los 4 y 5 grados durante la última semana. Mientras tanto, 40 se ubicaron en la franja entre los 2 y 3 grados, mientras que 11 estuvieron por debajo de este rango.

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Este mismo viernes, se registró un sismo de 3 grados en la escala de magnitud de momento. El epicentro estuvo ubicado a 29 kilómetros al noreste de Churuguara, estado Falcón, con una profundidad de 16,7 kilómetros.

Hasta el 24 de agosto, cuando se publicó el último balance, se contabilizaron 6.500 fallecidos, aunque todavía no hay una cifra oficial de desaparecidos. A esto se sumaron cientos de edificios afectados y miles de damnificados.