Venezuela

«Espero en Dios justicia»: El desgarrador mensaje de esposa de Alfredo Díaz tras su muerte en El Helicoide

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Díaz

Leynys Malavé, esposa del exgobernador de Nueva Esparta y preso político Alfredo Díaz, envió un emotivo mensaje tras conocer su muerte durante el encierro en la cárcel de El Helicoide.

«Espero en Dios justicia porque de esa sí que no se salvarán», escribió en su cuenta en la red social Instagram desde el exilio donde se encuentra.

Leer Más

"Su vida corría peligro": Lo que dijo María Corina sobre la solicitud de asilo de Edmundo González
Este el mensaje de María Corina y Edmundo González por el 5Jul a la FAN
3.000 vehículos iraníes llegarán al país entre enero y febrero: Chavismo vuelve a prometer «precios accesibles»
EN VIDEO: Rotura de tubería de agua generó caos en Chacao

De acuerdo con los reportes oficiales, Díaz murió de un infarto al miocardio. «Ahora si te devuelven a tu amada isla en un féretro. Mi amor y yo tan lejos, desterrada como una leprosa sin verte por última vez», lamentó Malavé.

LEA TAMBIÉN: EN VIDEO: LAS DURAS PALABRAS DE LA HIJA DE ALFREDO DÍAZ POR EL FALLECIMIENTO DE SU PADRE EN CUSTODIA DEL ESTADO

«Nada puede calmar este dolor de no poder verte por última vez mi amor bonito», añadió.

Asimismo, recordó las palabras que le dijo Díaz cuando se comprometió a luchar por la transición en el país.

«‘No quiero esposa sin patria, voy a luchar para que te regreses con mis hijos’, así me dijiste cuando te fuiste y ahora me quedé sin esposo y sin patria», añadió la desconsolada viuda.

Malavé acompañó la publicación con una foto junto a Alfredo Díaz tomada el pasado 6 de diciembre de 2024, en donde se ven ambos juntos y con buena salud.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

películas
¿Las viste todas? Estas son las 10 mejores películas de 2025, según Time
Tendencias
Gallo
«Una detención arbitraria e injustificada»: Argentina exigió liberación de Nahuel Gallo a un año de su captura
Mundo
La razón por la que los bancos del país no trabajan este 8Dic
Venezuela