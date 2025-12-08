«Espero en Dios justicia»: El desgarrador mensaje de esposa de Alfredo Díaz tras su muerte en El Helicoide

Leynys Malavé, esposa del exgobernador de Nueva Esparta y preso político Alfredo Díaz, envió un emotivo mensaje tras conocer su muerte durante el encierro en la cárcel de El Helicoide.

«Espero en Dios justicia porque de esa sí que no se salvarán», escribió en su cuenta en la red social Instagram desde el exilio donde se encuentra.

De acuerdo con los reportes oficiales, Díaz murió de un infarto al miocardio. «Ahora si te devuelven a tu amada isla en un féretro. Mi amor y yo tan lejos, desterrada como una leprosa sin verte por última vez», lamentó Malavé.

«Nada puede calmar este dolor de no poder verte por última vez mi amor bonito», añadió.

Asimismo, recordó las palabras que le dijo Díaz cuando se comprometió a luchar por la transición en el país.

«‘No quiero esposa sin patria, voy a luchar para que te regreses con mis hijos’, así me dijiste cuando te fuiste y ahora me quedé sin esposo y sin patria», añadió la desconsolada viuda.

Malavé acompañó la publicación con una foto junto a Alfredo Díaz tomada el pasado 6 de diciembre de 2024, en donde se ven ambos juntos y con buena salud.