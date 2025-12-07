Venezuela

Valentín Romero
3 Min de Lectura
EN VIDEO: Las duras palabras de la hija de Alfredo Díaz por el fallecimiento de su padre en custodia del Estado
Foto. capturas de video

Daliannys Díaz, hija del exgobernador del estado Nueva Esparta Alfredo Díaz fallecido este sábado, se pronunció en torno a la muerte de su padre mientras se encontraba en custodia del Estado.

«Uso este medio para informar que a mi padre lo mataron lentamente. El pasado 24 de noviembre cuando lo detuvieron, mi papá quería salir del país buscando asistencia médica. Padecía de una enfermedad que debía ser atendida y en Venezuela no podía», aseguró la joven en un video compartido en las redes sociales.

En este sentido, aseguró que las autoridades fueron alertadas de la condición que sufría el exgobernador.

«Cuando lo detienen se les dio conocimiento que debía tener tratamiento y le hicieron caso omiso. En un año y días lo mataron. Mi padre diariamente sufría secuelas como desmayos, falta de oxígeno, fuertes dolores en el pecho e incluso convulsionaba», señaló.

LEA TAMBIÉN: MINISTERIO PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO CONFIRMÓ LA MUERTE DE ALFREDO DÍAZ, ESTA SERÍA LA CAUSA DEL DECESO

Asimismo, afirmó que a su padre le negaron sus derechos a la salud y «a la vida».

«Ayer 6 de diciembre sus compañeros de celda lo vieron caer. A Alfredo Díaz se le negó el derecho a la salud y se le negó el derecho a la vida. El peor criminal tiene derecho a la salud, Alfredito no la tuvo», lamentó la joven.

Por último, envió un sentido mensaje a los neoespartanos y a los venezolanos, sobre lo valioso que sería tener más políticos como su progenitor.

«Podrán matar al mensajero, pero jamás al mensaje. Les deseo de corazón a Nueva Esparta y a Venezuela que nazcan políticos como mi padre, con gallardía, principios y valores. Alfredito nunca se vendió y decía que habían tres opciones: el exilio, la cárcel o la muerte, pero no se iba a rendir. Murió como siempre quiso en la batalla y luchando por Venezuela», expuso Daliannys.

«Nunca lo olviden, Alfredito murió con la esperanza de una Venezuela libre», sentenció para concluir su mensaje.

