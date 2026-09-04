Esperanza después de la tragedia: El vestido para la Virgen del Valle inspirado en el amor y fuerza de los venezolanos

El artista plástico Fausto Indriago publicó un vestido en honor a la Virgen del Valle con motivo de las festividades a la patrona de Oriente e inspirado en la esperanza después de la tragedia provocada por los terremotos del pasado 24 de junio.

«No es lo que enfrentamos, sino como lo transformamos en el camino, así como la sonrisa de Fabiana Blanco que nos dio un aliento de fe. También representamos a Tsunami, el perro rescatista y por todo lo alto a Dios cuidando a los rescatados», comentó el artista en la publicación realizada en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ARQ. Ｆａｕｓｔｏ Ｉｎｄｒｉａｇｏ (@arte.fausto)

En este sentido, destacó que esto representa la parte inspiradora de la tragedia. «La sonrisa de una niña que sin importar la situación estaba llena de esperanza y alegría porque la rescataron, el perro rescatista que es un símbolo de amor y fuerza, y el pueblo de Venezuela que nunca se rindió y brindó la ayuda necesaria a sus hermanos. Eso somos los venezolanos».

En el vestido también se pueden ver otros pequeños detalles como una orquídea, así como a rescatistas salvando a personas en La Guaira.