Ernesto Paraqueima, ex alcalde de El Tigre, promueve una reingeniería de las políticas públicas de las regiones

A raíz del nuevo auge de la explotación petrolera, el exburgomaestre de El Tigre, Ernesto Paraqueima, esboza una serie de acciones contundentes, que de llevarse a cabo, serían ampliamente beneficiosas para mejorar la calidad de vida de la población a través de una redistribución equitativa de la renta petrolera.

1.- Descentralización del IVA, la mitad del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se debe quedar directamente en cada ciudad del país, replicando el modelo de desarrollo que ya ocurre en muchas ciudades del mundo.

2.- Transformación del concepto de propiedad, promueve una nueva legislación donde todo lo que esté en el suelo y en el subsuelo pertenezca a los propietarios de la tierra y no al Estado, bajo la premisa de tener “regiones ricas con gente rica”.

3.- Participación en la extracción de riquezas, propone que las regiones petroleras y mineras reciban obligatoriamente un porcentaje de las riquezas extraídas de sus propios territorios.

NOTA DE PRENSA