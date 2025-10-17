«Eso nunca se había visto»: Maduro dice que es la primera vez que ordenan a la CIA derrocar un gobierno

Nicolás Maduro aseguró este jueves que, por primera vez en la historia, Estados Unidos ordena a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) «derrocar» un gobierno y alertó de las consecuencias de acciones contra Venezuela.

Maduro participó esta tarde en el Congreso Nacional de Cocineras y Cocineros de la Patria. Durante su alocución, recordó que el presidente estadounidense, Donald Trump, autorizó a la CIA ejecutar operaciones en territorio venezolano.

«El gobierno de Estados Unidos decide mandar a la CIA para Venezuela. Autorizaron que a CIA hiciera operaciones contra la paz de Venezuela. Eso nunca se había visto», apuntó Maduro.

Igualmente, Maduro aseguró que la CIA ya ha realizado operaciones en Venezuela. «Siempre lo han hecho, pero jamás, ningún gobierno, dijo que la mandaba a matar, acabar y derrocar a los países», agregó.

MADURO HABLA DEL HISTORIAL

Con el paso de los años, se confirmó el papel de la CIA en algunos golpes de Estado en América Latina. Maduro compartió el escenario actual con las operaciones que realizó la Agencia hace varias décadas.

«Pueden revisar la historia de los últimos 70 años, todos los golpes de Estado de América Latina, comprobado por los documentos desclasificados, fueron por la CIA. Todos los gobiernos fueron derrocados y los presidentes asesinados», añadió.

El miércoles, Maduro también sostuvo que la CIA podría orquestar un golpe de Estado en Venezuela. «América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia», añadió, a la vez que condenó los ataques a lanchas en el mar Caribe.

Las declaraciones de Maduro se dieron en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe. La Casa Blanca acusó a las autoridades venezolanas de estar involucradas en narcotráfico, algo que han negado en varias ocasiones.