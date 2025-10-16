EN VIDEO: Con machete en mano Diosdado Cabello juramentó a la milicia campesina

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, encabezó este jueves un acto de juramentación de la milicia campesina, mientras avanza el despliegue militar de Estados Unidos en las costas venezolanas.

La actividad se llevó a cabo en la parroquia Carayaca, en el oeste de La Guaira. Cabello, acompañado de unos 400 hombres y mujeres. Estaba acompañado por el comandante general de la Milicia Bolivariana, Orlando Romero.

«Vamos a juramentarnos con el machete al frente. Quien no tenga su machete, levante su mano izquierda. A la hora de defender la patria, no importa si lo usa en la derecha o en la izquierda. Lo que importa es que defienda la patria», dijo Cabello.

Luego el ministro hizo el juramento en el que citó a los padres y el honor. «No daré descanso a mi brazo y a mi alma hasta tener la patria toda liberada, independiente, rompiendo definitivamente las cadenas que le quieren imponer al pueblo», dijeron los milicianos.

CABELLO DICE QUE «TODOS SON VOLUNTARIOS»

Algunos sectores han criticado la movilización de la Milicia y acusaron al gobierno de usar a los ciudadanos como «carne de cañón». Sin embargo, Cabello negó estos señalamientos y sostuvo que todos estaban en la actividad voluntariamente.

«Aquí nadie utiliza a nadie; todo ha sido voluntario. El día que intenten algo, nosotros estaremos ahí, junto al pueblo. Nosotros, que defendemos y creemos en la libertad y la independencia, estaremos siempre en la primera línea de batalla», dijo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FORO PENAL ENVIÓ UNA CARTA AL PAPA LEÓN XIV Y LE PIDIÓ INTERCEDER POR LA LIBERACIÓN DE LOS 845 PRESOS POLÍTICOS



Igualmente, Cabello aseguró que si Estados Unidos ataca a Venezuela «no es una tarea en la cual pueda tener posibilidades de victoria». «No nos conoce. No tienen idea de qué está hecho el pueblo de Venezuela», añadió.

Las declaraciones de Cabello se dieron mientras Estados Unidos tiene aeronaves y embarcaciones militares desempleados en el Caribe. Según el gobierno de Maduro, el objetivo de esta operación es un «cambio de régimen» en Venezuela.