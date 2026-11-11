Escanearon escombros de residencias en La Guaira y detectaron más de 30 puntos con posibles restos de cuerpos

Organismos de emergencias permanecen desplegados en Residencias Belo Horizonte, en La Guaira, en donde un escaneo con drones detectó más de 30 puntos donde podría haber restos de fallecidos en los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

Especialistas emplearon el sistema de Taylor Villarreal y desplegaron varios drones sobre las residencias, ubicadas en Plaza Grande. Así pues, destacaron 35 puntos de referencia donde podría haber restos humanos bajo los escombros.

De acuerdo al medio regional La Verdad de Vargas, el proceso ya ha dado sus primeros resultados. Tras el sobrevuelo de los drones, se examinó uno de los puntos y rescatistas recuperaron el brazo de una mujer.

Tomando en cuenta este hallazgo, se desconoce si se trata de cuerpos enteros o partes de las víctimas. Se espera que en los próximos días trasciendan detalles al respecto.

El sistema fue desarrollado por el venezolano Taylor Villarroel para localizar restos humanos bajo los escombros en La Guaira. Emplea varios drones que, gracias a cámaras térmicas y otras herramientas, capta datos del terreno.

BARRIDO EN LOS ESCOMBROS

Una cuadrilla de unos 60 trabajadores del Ministerio de Obras Públicas permanecen desplegados en las residencias. Una vez hacen el barrido manual, abren camino entre los escombros y limpian los espacios.

Mientras tanto, familiares piden que continúen las búsquedas y se enfoquen en los puntos detectados. Uno de los casos es el de Will Rojas, quien estaba en el penthouse de la Torre A de las residencias.

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Desde el pasado 25 de junio, sus familiares están en la zona buscando qué pasó con él, aunque solo han conseguido su moto en el estacionamiento. Esperan localizar su cuerpo para darle el último adiós.

Hasta el 24 de agosto, cuando se publicó el último balance, se contabilizaron 6.500 fallecidos, aunque todavía no hay una cifra oficial de desaparecidos. Se desconoce la cantidad de víctimas mortales totales que dejó la tragedia natural.