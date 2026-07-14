Entregarán las primeras 200 viviendas en Fuerte Tiuna a damnificados por terremotos

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció que se entregarán los primeros 200 apartamentos a familias afectadas que lo perdieron todo durante los terremotos del pasado 24 de junio.
Rodríguez destacó que esto fue posible gracias a los exdiputados del periodo legislativo 2021-2025, «sobre todos aquellos que venían desde el interior del país», quienes contaban con apartamentos en Fuerte Tiuna donde se quedaban mientras cumplían con sus labores parlamentarias.
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En este sentido, Rodríguez señaló que estos exparlamentarios decidieron poner estos apartamentos a disposición de las personas que perdieron sus viviendas.
La cifra de fallecidos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio aumentó este lunes a 4.561, informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, a través de un comunicado publicado en Telegram.
La cantidad de heridos y personas sin viviendas se mantienen en 16.740 y 17.907, respectivamente.
La actualización del informe señaló que 128.324 familias han recibido atención y que 20.231 personas permanecen alojadas en un total de 107 campamentos transitorios habilitados, principalmente en escuelas de Caracas y de los estados Miranda y La Guaira.