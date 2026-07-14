Entregarán las primeras 200 viviendas en Fuerte Tiuna a damnificados por terremotos

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció que se entregarán los primeros 200 apartamentos a familias afectadas que lo perdieron todo durante los terremotos del pasado 24 de junio.

Rodríguez destacó que esto fue posible gracias a los exdiputados del periodo legislativo 2021-2025, «sobre todos aquellos que venían desde el interior del país», quienes contaban con apartamentos en Fuerte Tiuna donde se quedaban mientras cumplían con sus labores parlamentarias.

En este sentido, Rodríguez señaló que estos exparlamentarios decidieron poner estos apartamentos a disposición de las personas que perdieron sus viviendas.

La cifra de fallecidos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio aumentó este lunes a 4.561, informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, a través de un comunicado publicado en Telegram.

La cantidad de heridos y personas sin viviendas se mantienen en 16.740 y 17.907, respectivamente.

La actualización del informe señaló que 128.324 familias han recibido atención y que 20.231 personas permanecen alojadas en un total de 107 campamentos transitorios habilitados, principalmente en escuelas de Caracas y de los estados Miranda y La Guaira.