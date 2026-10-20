Entregan 500 viviendas transitorias en Ciudad Caribia para damnificados de los terremotos

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este martes la entrega de 500 viviendas en la Región Capital para damnificados de los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

Junto a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, la mandataria encabezó la actividad. Las viviendas están ubicadas en Ciudad Caribia, un urbanismo localizado en la frontera entre el Distrito Capital y La Guaira.

«Vine a compartir la felicidad de las familias que salieron de carpas del sistema de Naciones Unidas y hoy tienen una solución (de viviendas) unifamiliar transitoria», indicó Rodríguez. Precisó que 740 familias se desplazarán a Ciudad Caribia.

Rodríguez aseguró que, de acá a diciembre, todas las personas que están en campamentos vayan a viviendas definitivas o temporales. «Que todas las familias sepan que van a tener una solución transitoria», añadió.

MÁS VIVIENDAS

Igualmente, la mandataria aseguró que estiman construir unas 2.000 viviendas hasta finales de año. Tan solo en Ciudad Caribia, habría unos 800 módulos unifamiliares, según informaron las autoridades.

«Queremos con la mayor rapidez que se pueda entregar soluciones de vivienda o habitacionales para las víctimas del doblete sísmico», acotó Rodríguez, quien aseguró que Ciudad Caribia «es un urbanismo muy completo».

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Cada uno de estos campamentos cuenta con unidades independientes para cada familia. «Las unidades tienen baño, aire acondicionado, cocina completamente equipada, algunas tienen dos habitaciones, otras una», acotó Rodríguez.

La entrega de las viviendas se dio a pocos días de cumplirse cuatro meses de los terremotos. Hasta el 24 de agosto, cuando se publicó el último balance, se contabilizaron 6.500 fallecidos, aunque todavía no hay una cifra oficial de desaparecidos.