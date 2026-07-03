VIDEO: Exgrandeliga Eliézer Alfonzo habló sobre búsqueda de su esposa e hija en un hotel de La Guaira

El exgrandeliga venezolano Eliézer Alfonzo continúa la búsqueda de su esposa, Patricia de Alfonzo Salazar (50), y su hija, Eliana Alfonzo Salazar(16), sepultadas bajo los escombros del Hotel Eduard’s Suites & Resorts, en Macuto, en La Guaira, tras los terremotos que se registraron el pasado 24 de junio.

Este viernes, 3 de julio, nueve días después de la tragedia, los equipos de rescate hallaron a Mila, la perrita de su hija, y la cartera de su esposa, hallazgos que reavivan en el expelotero la esperanza de encontrarlas con vida.

«La perrita se las consiguió gracias al apoyo de los americanos, de los topos, que la sintieron ladrar y pensaban que era mi hija. Las pruebas tecnológicas de los caninos dan señales de vida, y como le digo, no me cansaré hasta que yo no las tenga en mis manos», expresó el expelotero, durante una entrevista concedida a la periodista Maryorin Méndez.

Alfonzo explicó, que había llegado a La Guaira procedente de Valencia para un juego del equipo infantil, Los Delfines de la Guaira.

El encuentro estaba pautado para las 6:00 de la tarde, hora en que se entonó el himno nacional, recordó. Una hora antes, había pedido a su esposa que despertara a su hija para que no llegaran tarde a la cita.

Sin embargo, los terremotos sacudieron la zona y una nube de polvo lo cubrió por completo el lugar. Alfonzo corrió de inmediato hacia el hotel, donde desde entonces permanece cavando entre los escombros junto a un grupo de voluntarios y con maquinaria que él mismo costea.

RECATES ESA NOCHE

La noche de la tragedia, el exdeportista logró rescatar con vida a una mujer, a una perra y al hijo de un compañero pelotero y amigo.

Los hallazgos de este jueves —la mascota de su hija y la cartera de su esposa— no han estado acompañados aún de señales sobre el paradero de ambas. Pese al complejo panorama, Alfonzo enfatizó que no cesará la búsqueda hasta tener a su esposa e hija en sus manos.