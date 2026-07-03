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VIDEO: Exgrandeliga Eliézer Alfonzo habló sobre búsqueda de su esposa e hija en un hotel de La Guaira

Luis Alfredo Ledezma
Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
El exgrandeliga venezolano Eliézer Alfonzo continúa la búsqueda de su esposa e hija / Captura de video

El exgrandeliga venezolano Eliézer Alfonzo continúa la búsqueda de su esposa, Patricia de Alfonzo Salazar (50), y su hija, Eliana Alfonzo Salazar(16), sepultadas bajo los escombros del Hotel Eduard’s Suites & Resorts, en Macuto, en La Guaira, tras los terremotos que se registraron el pasado 24 de junio. 

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Este viernes, 3 de julio, nueve días después de la tragedia, los equipos de rescate hallaron a Mila, la perrita de su hija, y la cartera de su esposa, hallazgos que reavivan en el expelotero la esperanza de encontrarlas con vida. 

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«La perrita se las consiguió gracias al apoyo de los americanos, de los topos, que la sintieron ladrar y pensaban que era mi hija. Las pruebas tecnológicas de los caninos dan señales de vida, y como le digo, no me cansaré hasta que yo no las tenga en mis manos», expresó el expelotero, durante una entrevista concedida a la periodista Maryorin Méndez. 

Alfonzo explicó, que había llegado a La Guaira procedente de Valencia para un juego del equipo infantil, Los Delfines de la Guaira.

El encuentro estaba pautado para las 6:00 de la tarde, hora en que se entonó el himno nacional, recordó. Una hora antes, había pedido a su esposa que despertara a su hija para que no llegaran tarde a la cita. 

Sin embargo, los terremotos sacudieron la zona y una nube de polvo lo cubrió por completo el lugar. Alfonzo corrió de inmediato hacia el hotel, donde desde entonces permanece cavando entre los escombros junto a un grupo de voluntarios y con maquinaria que él mismo costea. 

El Hotel Eduard’s Suites & Resorts quedó en ruinas tras los terremotos / Captura de video

RECATES ESA NOCHE  

La noche de la tragedia, el exdeportista logró rescatar con vida a una mujer, a una perra y al hijo de un compañero pelotero y amigo.  

Los hallazgos de este jueves —la mascota de su hija y la cartera de su esposa— no han estado acompañados aún de señales sobre el paradero de ambas. Pese al complejo panorama, Alfonzo enfatizó que no cesará la búsqueda hasta tener a su esposa e hija en sus manos. 

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