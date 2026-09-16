Encontraron artefacto explosivo en comando del PSUV en Catia, esto es lo que se sabe

Organismos de seguridad identificaron un artefacto explosivo en el interior de una vivienda identificada como un comando del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) durante la mañana de este miércoles, 16 de septiembre.

La situación irregular generó un amplio despliegue de organismos de seguridad en la zona.

«Comisiones del Cicpc, Sebin y unidades de la PNB especializadas en materia antiterrorista acudieron al lugar y acordonaron completamente la cuadra como medida preventiva mientras realizaban las inspecciones correspondientes», indicó el reportero Román Camacho en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

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Hasta el momento se desconocen los pormenores de lo ocurrido, así como a quién pertenecería el explosivo o si alguien lo colocó allí. Se espera que en las próximas horas autoridades se pronuncien al respecto.

«La calle donde se desarrolla el procedimiento conecta Catia con Los Flores y permite enlazar posteriormente con la autopista a través del túnel de La Planicie», añadió el reportero.

Debido al cierre preventivo, los uniformados están desviando el tránsito vehicular hacia la avenida Sucre de Catia.